«Старинную» башню в Самаре восстановят к концу года
На пересечении улиц Кутякова и Водников появится новый «островок»
На пересечении улиц Кутякова и Водников появится новый «островок»
На месте строительства
Работы будут проводиться в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Соответствующую информацию о торгах разместил департамент градостроительства города. Речь идет о
Башня должна будет представлять из себя срубовой 3-этажный дом площадью 54,76 кв.м. Подрядчику предстоит разработать грунт под новую