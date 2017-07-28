«Старинную» башню в Самаре восстановят к концу года

Работы будут проводиться в течение четырех месяцев с момента заключения контракта. Соответствующую информацию о торгах разместил департамент градостроительства города. Речь идет о строительно-монтажных работах по восстановлению деревянной башни на пересечении улиц Кутякова и Водников.

Башня должна будет представлять из себя срубовой 3-этажный дом площадью 54,76 кв.м. Подрядчику предстоит разработать грунт под новую башню-крепость, укрепить основание фундамента, выложить стены кирпичной кладкой, провести рубку стен из бревен и огнезащитную обработку деревянных конструкций специальной краской, установить оконные и дверные проемы и крыльцо. Максимальная цена контракта составляет 9, 9 млн руб. Деньги будут выделены из городского бюджета. Аукцион в электронной форме состоится 18 августа. Все необходимые работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года.