Охранную зону Полесского заповедника ликвидируют. Лукашенко подписал указ
Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского
Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского
Указ подписан вчера, 27 июля. Документом предусмотрена отмена охранной зоны Полесского государственного
Также уточняется, что указ будет способствовать ведению сельскохозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.
Заповедник был создан в 1988 году, после Чернобыльской аварии. Он был организован распоряжением Совета Министров на 142,8 тысяч гектаров загрязнённых земель Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. На этих территориях сосредоточено около 30% от выпавших на территорию Беларуси цезия, еще 73% стронция, 97% плутония.
Напомним, Александр Лукашенко посетил Полесский заповедник 16 июля. Тогда он отметил значительный прогресс в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.
Главе государства в ходе посещения заповедника доложили, что при соблюдении необходимых мер предосторожности значительная часть территорий