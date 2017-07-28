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09:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Охранную зону Полесского заповедника ликвидируют. Лукашенко подписал указ

Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

Источник: Ежедневник.by

Указ подписан вчера, 27 июля. Документом предусмотрена отмена охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель.

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Пресс-службой президента сообщается, что знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.

Также уточняется, что указ будет способствовать ведению сельскохозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.

Заповедник был создан в 1988 году, после Чернобыльской аварии. Он был организован распоряжением Совета Министров на 142,8 тысяч гектаров загрязнённых земель Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. На этих территориях сосредоточено около 30% от выпавших на территорию Беларуси цезия, еще 73% стронция, 97% плутония.

Напомним, Александр Лукашенко посетил Полесский заповедник 16 июля. Тогда он отметил значительный прогресс в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Главе государства в ходе посещения заповедника доложили, что при соблюдении необходимых мер предосторожности значительная часть территорий по-прежнему может быть задействована для различных видов хозяйственной деятельности, также было доложено и о планах по изменению границ заповедника.

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