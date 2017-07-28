В субботу стартует второй круг чемпионата Беларуси по футболу
Об уровне национального чемпионата, который, по мнению специалистов, то падает, то растет, говорят непрерывно.
Об уровне национального чемпионата, который, по мнению специалистов, то падает, то растет, говорят непрерывно.
Его меряют по выступлению ведущих клубов в еврокубках, пытаясь редкую победу БАТЭ над Ромой или Баварией выдать за реальные показатели успешности всей лиги. Или спешно стараются принизить после очередного и всегда досадного поражения одного из самых успешных за последнее десятилетие клубов из Солигорска от
Сравнивают с другими странами посещаемость арен, обращают внимание на количество игроков из внутреннего первенства в сборной Беларуси, восхищаются красивыми голами и так далее. У каждого свой внутренний критерий, хорош чемпионат или нет.
Все имеют право оценивать то, что оценить проблематично, хотя давно и составили
Давайте представим, что у Витебска не приключилось заваленного старта чемпионата. Вот просто вообразим, что не было двух поражений и двух ничьих в четырех поединках, а случились напротив три виктории над Крумкачами, Днепром и Нафтаном. Кстати, именно так команда Сергея Ясинского начнет второй круг чемпионата. Плюс восемь гипотетических очков, а это, на секундочку, — на один балл больше динамовского. Разумеется, в футболе и спорте так не бывает, но в этой истории показательно другое — разумная реакция руководства на неудачи. В Витебске попросту продолжили работать, потому что уверены и в наставнике, и в выбранном пути. И дело пошло. Домашнюю победу над БАТЭ помните? Выездную викторию над минским Динамо? Не классом, а организацией и подготовкой брали оппонентов. Такие середняки с претензией на нечто большее мне очень нравятся.
Сегодня главный тренер Витебска скромно говорит, что цель прежняя — занять место не ниже шестого. Директор Николай Вайтюховский добавляет — у нас нет лишних денег на подписание новичков, при этом хватает хозяйских забот. Среди забот — планомерное улучшение клубной инфраструктуры, выстраивание системы подготовки резерва, в конце концов, стадион, который отныне на балансе клуба. Его содержание пока окупается лишь наполовину, но тянут на себе, думают, как зарабатывать, не ноют. Бесплатный