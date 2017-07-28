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10:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В субботу стартует второй круг чемпионата Беларуси по футболу

Об уровне национального чемпионата, который, по мнению специалистов, то падает, то растет, говорят непрерывно.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Его меряют по выступлению ведущих клубов в еврокубках, пытаясь редкую победу БАТЭ над Ромой или Баварией выдать за реальные показатели успешности всей лиги. Или спешно стараются принизить после очередного и всегда досадного поражения одного из самых успешных за последнее десятилетие клубов из Солигорска от какой-нибудь литовской Судувы.

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Сравнивают с другими странами посещаемость арен, обращают внимание на количество игроков из внутреннего первенства в сборной Беларуси, восхищаются красивыми голами и так далее. У каждого свой внутренний критерий, хорош чемпионат или нет.

Все имеют право оценивать то, что оценить проблематично, хотя давно и составили более-менее точное представление о нашем футболе в мировой системе координат. У меня свой подход тоже имеется — я обращаю внимание на клубы, которые вьются у подножия пьедестала. Сколько их, насколько они стабильны на дистанции, могут ли отобрать очки у лидеров и в какой игровой манере, куда и какими методами стремятся? Знаете, в этом году средний класс чемпионата мне определенно нравится. От четвертого Слуцка до лидера Шахтера расстояние в восемь очков, зато до промежуточного бронзового минского Динамо — всего три. А за сахарниками лесенкой пристроились команд шесть, которые и на второй круг имеют амбициозные виды вплоть до медального блеска. Готовится к рывку из недр турнирной таблицы сверхукомплектованное брестское Динамо, задышал после провальных лет по-новому Неман, отпустило в сборную Игоря Криушенко жодинское Торпедо и сразу же подписало Олега Кубарева, не тушуется в элите Гомель, никого не отпускает без боя на своем поле Городея. И где-то тихо-тихо идет к своей цели Витебск. Кто из них готов выдать фантастическую вторую половину и ворваться в тройку призеров, мы наверняка знать не можем, но я бы предложил вам обратить внимание на клуб из северной культурной столицы.

Давайте представим, что у Витебска не приключилось заваленного старта чемпионата. Вот просто вообразим, что не было двух поражений и двух ничьих в четырех поединках, а случились напротив три виктории над Крумкачами, Днепром и Нафтаном. Кстати, именно так команда Сергея Ясинского начнет второй круг чемпионата. Плюс восемь гипотетических очков, а это, на секундочку, — на один балл больше динамовского. Разумеется, в футболе и спорте так не бывает, но в этой истории показательно другое — разумная реакция руководства на неудачи. В Витебске попросту продолжили работать, потому что уверены и в наставнике, и в выбранном пути. И дело пошло. Домашнюю победу над БАТЭ помните? Выездную викторию над минским Динамо? Не классом, а организацией и подготовкой брали оппонентов. Такие середняки с претензией на нечто большее мне очень нравятся.

Сегодня главный тренер Витебска скромно говорит, что цель прежняя — занять место не ниже шестого. Директор Николай Вайтюховский добавляет — у нас нет лишних денег на подписание новичков, при этом хватает хозяйских забот. Среди забот — планомерное улучшение клубной инфраструктуры, выстраивание системы подготовки резерва, в конце концов, стадион, который отныне на балансе клуба. Его содержание пока окупается лишь наполовину, но тянут на себе, думают, как зарабатывать, не ноют. Бесплатный Wi-Fi для болельщиков на арене, прямые трансляции домашних поединков на местном телевизионном канале, высокая средняя посещаемость. Вы знаете, был удивлен, в кафе на стадионе даже можно увидеть другие матчи тура, если пришли заранее. Пиара клубу не хватает, что наверняка от природной скромности. Но это дело легко наживное — Брест не даст соврать.

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