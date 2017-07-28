Создана карта опасных с точки зрения рака генов
Американские ученые выявили более 760 генов, с которыми связан рост или шансы на выживание раковых клеток.
Американские ученые выявили более 760 генов, с которыми связан рост или шансы на выживание раковых клеток.
Американские ученые выявили более 760 генов, с которыми связан рост или шансы на выживание раковых клеток. Найденные зависимости они нанесли на
Раковые клетки могут содержать в себе множество генетических ошибок. Если ошибка отключает важный ген, то раковая клетка активирует другой ген, чтобы выжить.
Исследователи из Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и института раковых заболеваний
Оказалось, что многие из взаимосвязей генов относятся к определенным типам рака, но около 10% характерны для нескольких видов онкологии, что указывает на ограниченное количество способов лечения. Разнообразие видов рака основывается на относительно небольшом наборе нуклеотидов и генов.
Используя набор молекулярных признаков (например, мутации и количество копий генов), выделенных из каждого генома, ученые создали модель, которая объясняет биологию 426 из 769 зависимостей. 20% обнаруженных зависимостей были связаны с генами, ранее идентифицированными как потенциальные мишени для лекарств, а 80% взаимосвязей с биомаркерами объяснялись изменениями в экспрессии генов.
Опубликованная карта — это только начало большой работы ученых. «[Сделанная нами] первоначальная классификация — это отправная точка для полной карты [раковых клеток]», — отметил один из авторов исследования Уильям Хан.