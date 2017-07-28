Создана карта опасных с точки зрения рака генов

Источник: AFP 2017

Американские ученые выявили более 760 генов, с которыми связан рост или шансы на выживание раковых клеток. Найденные зависимости они нанесли на карту-график. С картой можно ознакомиться на официальном сайте исследования, опубликованном в журнале Cell.

Раковые клетки могут содержать в себе множество генетических ошибок. Если ошибка отключает важный ген, то раковая клетка активирует другой ген, чтобы выжить.

Исследователи из Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и института раковых заболеваний Дана-Фабер провели эксперимент с более чем 500 клеточными линиями — группами специально культивируемых клеток, которые представляли более 20 типов рака. Чтобы отследить, от чего генетически зависит развите каждой раковой клетки, биологи подавили для них процесс превращения ДНК в РНК (ученые называют этот процесс интерференцией РНК) и заставили «замолчать» около 17 тысяч генов.

РНК-интерференция подавляет гены с использованием небольших фрагментов РНК порядка 21—25 нуклеотидов, известные как siRNA. Ученые воздействовали на объединения нуклеотидов, и отслеживали поведение клеток. Клетки росли, и если какая-то из них погибала, то значит, что подавленный в ней ген необходим для пролиферации, то есть дальнейшего роста.

Оказалось, что многие из взаимосвязей генов относятся к определенным типам рака, но около 10% характерны для нескольких видов онкологии, что указывает на ограниченное количество способов лечения. Разнообразие видов рака основывается на относительно небольшом наборе нуклеотидов и генов.

Используя набор молекулярных признаков (например, мутации и количество копий генов), выделенных из каждого генома, ученые создали модель, которая объясняет биологию 426 из 769 зависимостей. 20% обнаруженных зависимостей были связаны с генами, ранее идентифицированными как потенциальные мишени для лекарств, а 80% взаимосвязей с биомаркерами объяснялись изменениями в экспрессии генов.