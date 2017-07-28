В 2018 году в Москве появится три детсада-трансформера

Источник: РИА Новости

Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, передает mos.ru.

Два учреждения строят в Южном Бутове. На улице Брусилова возводят блок начальных классов на 300 мест, который будет привязан к школе № 2109. Строители работают над подземной частью сооружения. Здание того же типа на улице Адмирала Лазарева также рассчитано на три сотни воспитанников, оно будет относиться к гимназии № 1786. Для земельного участка уже подготовлен градостроительный план.

Строительство еще одного трансформера в ближайшее время начнется на Воротынской улице в районе Куркино. Проект 300-местного блока начальных классов с возможностью трансформации в детский сад уже получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Сергей Левкин Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

Идея возведения детских садов-трансформеров появилась на свет в 2013 году. Через год был разработан ряд проектов комбинированных блоков начальных классов с дошкольным отделением.