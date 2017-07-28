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10:04 (мск), источник: КрымPress

Начальник Ялтинского порта написал заявление об уходе

Начальник Ялтинского морского торгового порта Денис Волков написал заявление об увольнении. Об этом в эфире программы «Серьезный разговор» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Причиной отставки стал забор, который начали строить на набережной Ялты. Об этом мы писали и удивлялись «двойным стандартам» в Ялте. «Еду» — снесли, а очередное кафе строят. Причем под эгидой ГУП РК «Крымские морские порты».

Насколько теперь понимаем, больше никто там ничего не строит. Так, Сергей Аксёнов рассказал, что решение о начале незаконного строительства было принято именно начальником порта.

По словам Аксёнова, он пытался выяснить, почему такое решение было принято, но, как и в других подобных случаях, внятного ответа не получил. Я вижу, что у людей проблеска разума нет. Поэтому пишут заявления, а мы будем искать людей, деятельность которых будет настроена на достижение результатов, а не для личного обогащения, — сказал С. Аксёнов.

Глава Крыма подтвердил, что отставки руководителей в республике продолжатся. Увольнения будут и дальше продолжаться.

Если я чувствую, что конкретный руководитель не может объяснить мотивы своего поступка, не может сказать, для чего были приняты те или иные решения, а я вижу, что решения кривые и косые, противоречат государственному интересу, я принимаю административные решения, — заявил глава Республики.

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