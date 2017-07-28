Президента и Генпрокуратуру оповестят о вырубке деревьев у Мамаева кургана

Источник: Аргументы и факты

Президента Владимира Путина и Генпрокуратуру РФ оповестят о вырубке деревьев в Парке вдов у подножия Мамаева кургана в Волгограде.

Так, к примеру, о намерении направить соответствующий запрос надзорному органу заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Отметим, что власти Волгограда вырубили деревья для автомобильной парковки к ЧМ-2018.

По их словам и заявлениям директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина, никакого Парка вдов официально никогда не существовало, и коммунальщики спилили старые, засохшие зеленые насаждения, за которыми никто не ухаживал. «Парк никогда не входил в перечень памятников, которые охраняются государством. Есть только две аллеи, о которых заботятся власти, а этот был похож на стихийно организованную народную акцию, как, например, «Бессмертный полк», — цитирует РИА Новости историка Армена Гаспаряна.

При этом, по данным РИА Новости, о Парке вдов в свое время пел советский артист Ян Френкель и не только он: «В парке, у Мамаева Кургана, посадила яблоню вдова, прикрепила к яблоне дощечку, на дощечке вывела слова: “Муж мой был на фронте лейтенантом, он погиб в сорок втором году, где его могила, я не знаю, так сюда поплакать я приду”».