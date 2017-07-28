Президента и Генпрокуратуру оповестят о вырубке деревьев у Мамаева кургана
В Волгограде никак не могут разобраться, существовал ли около главной высоты города Парк вдов.
В Волгограде никак не могут разобраться, существовал ли около главной высоты города Парк вдов.
Президента Владимира Путина и Генпрокуратуру РФ оповестят о вырубке деревьев в Парке вдов у подножия Мамаева кургана в Волгограде.
Так, к примеру, о намерении направить соответствующий запрос надзорному органу заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Отметим, что власти Волгограда вырубили деревья для автомобильной парковки к ЧМ-2018.
По их словам и заявлениям директора
При этом, по данным РИА Новости, о Парке вдов в свое время пел советский артист Ян Френкель и не только он: «В парке, у Мамаева Кургана, посадила яблоню вдова, прикрепила к яблоне дощечку, на дощечке вывела слова: “Муж мой был на фронте лейтенантом, он погиб в сорок втором году, где его могила, я не знаю, так сюда поплакать я приду”».
Теперь волгоградцы надеются, что в ситуации разберутся глава государства и Генпрокуратура и что им удастся снова засадить парк деревьями.