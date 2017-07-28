Храм XVI века и уникальные артефакты нашли при раскопках в центре Москвы

Источник: Москва 24

Стены храма XVI века и артефакты более раннего времени обнаружили в ходе работ на Биржевой площади в центре столицы, сообщает РИА Новости.

Сейчас там ведутся археологические работы. Специалисты нашли также остатки деревянного строения, предположительно XVI — начала XVII века.

Кроме того, обнаружено множество артефактов. Часть из них говорит о том, что здесь располагалось оружейное и ювелирное производство. Речь идет об инструментах, нательных крестах с заготовками под отверстие для цепочки, заготовке для перстня из сердолика, фрагментах оружия.

Найдены также керамическая посуда, бытовые металлические изделия, медные монеты. Одна из наиболее интересных находок — шахматная фигурка-конь, изготовленная из рога. Большое число найденных статусных импортных вещей и металлических изделий может свидетельством о высоком благосостоянии жителей местности в XIV—XVI вв. еках, отмечают в Мосгорнаследии. Самые древние находки датируются второй половиной XII века.

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В связи с ценными археологическими находками раскопки продлили еще минимум на месяц. Окончание работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица» из-за этого сдвинутся и продлятся предположительно до ноября 2017 года.