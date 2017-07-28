Храм XVI века и уникальные артефакты нашли при раскопках в центре Москвы
Находки представят на выставке в Музее Москвы в середине августа 2017 года.
Находки представят на выставке в Музее Москвы в середине августа 2017 года.
Стены храма XVI века и артефакты более раннего времени обнаружили в ходе работ на Биржевой площади в центре столицы, сообщает РИА Новости.
Кроме того, обнаружено множество артефактов. Часть из них говорит о том, что здесь располагалось оружейное и ювелирное производство. Речь идет об инструментах, нательных крестах с заготовками под отверстие для цепочки, заготовке для перстня из сердолика, фрагментах оружия.
Найдены также керамическая посуда, бытовые металлические изделия, медные монеты. Одна из наиболее интересных находок — шахматная
В связи с ценными археологическими находками раскопки продлили еще минимум на месяц. Окончание работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица»
Как сообщает Агентство «Москва», найденные артефакты представят на выставке в Музее Москвы в середине августа 2017 года. В экспозицию войдут и другие археологические находки, обнаруженные в ходе программы благоустройства «Моя улица». Всего выставят около тысячи находок. Отмечается, что многие артефакты находятся в хорошем состоянии.