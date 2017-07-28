В Ростове откроют центральную часть моста Стачки
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После этого подрядчик приступит к третьей, заключительной части работ — ремонту дороги, ведущей из Западного в центр города. Об этом сообщает
«В рамках второго этапа был выполнен ремонт железобетонной плиты сооружения, заменена гидроизоляция проезжей части, выполнены выравнивающий и защитный слои бетона, поперечный дренаж мостового полотна, нанесена временная разметка», — уточняется в сообщении.
Как сообщали Юга.ру, ранее администрация
Капитальный ремонт объекта стартовал в начале мая. Средства на ремонт в размере 50 млн рублей были направлены из федерального, областного и городского бюджета.