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10:07 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове откроют центральную часть моста Стачки

В Ростове-на-Дону 30 июля пообещали открыть движение по центральной части моста Стачки.

После этого подрядчик приступит к третьей, заключительной части работ — ремонту дороги, ведущей из Западного в центр города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В рамках второго этапа был выполнен ремонт железобетонной плиты сооружения, заменена гидроизоляция проезжей части, выполнены выравнивающий и защитный слои бетона, поперечный дренаж мостового полотна, нанесена временная разметка», — уточняется в сообщении.

Как сообщали Юга.ру, ранее администрация Ростова-на-Дону заявила, что ремонт моста на проспекте Стачки ведется с опережением графика и его планируется завершить к 1 сентября.

Ремонтные работы производятся в три этапа, на каждом из которых закрывается для движения третья часть сооружения. Практически все виды работ выполняются вручную — на объекте круглосуточно работают более 30 специалистов, задействовано 5 единиц техники.

Капитальный ремонт объекта стартовал в начале мая. Средства на ремонт в размере 50 млн рублей были направлены из федерального, областного и городского бюджета.

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