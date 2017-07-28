Белтелеком не планирует повышать плату за интернет в 2017 году
Цены останутся стабильными при условии, что курс доллара останется неизменным.
Цены останутся стабильными при условии, что курс доллара останется неизменным.
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Белтелеком не планирует повышать плату за интернет для своих клиентов и операторов
«Если завтра изменится курс доллара, то, конечно, интернет подорожает. Но если сохраниться такая макроэкономика как сейчас, в этом году не будет повышения», — сказал он.
Специалист подчеркнул, что по собственной инициативе организация поднять плату не имеет права. Любое решение ей необходимо согласовывать со своими регуляторами — Министерствами связи и антимонопольного регулирования и торговли.
В среднем цены Белтелеком повышает раз в год и только в соответствии с индексом потребительских цен, то есть при наличии инфляции, добавил Сергей Туромша.
«Белтелеком» — белорусская государственная монополия в сфере предоставления услуг связи. Трафик у компании закупают все операторы