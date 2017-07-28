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10:18 (мск), источник: Sputnik.by

Белтелеком не планирует повышать плату за интернет в 2017 году

Цены останутся стабильными при условии, что курс доллара останется неизменным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Белтелеком не планирует повышать плату за интернет для своих клиентов и операторов интернет-услуг, при условии, что макроэкономическая ситуация останется стабильной, сообщил Sputnik заместитель генерального директора по коммерческим вопросам организации Сергей Туромша.

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«Если завтра изменится курс доллара, то, конечно, интернет подорожает. Но если сохраниться такая макроэкономика как сейчас, в этом году не будет повышения», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что по собственной инициативе организация поднять плату не имеет права. Любое решение ей необходимо согласовывать со своими регуляторами — Министерствами связи и антимонопольного регулирования и торговли.

В среднем цены Белтелеком повышает раз в год и только в соответствии с индексом потребительских цен, то есть при наличии инфляции, добавил Сергей Туромша.

«Белтелеком» — белорусская государственная монополия в сфере предоставления услуг связи. Трафик у компании закупают все операторы интернет-услуг, вне зависимости от форм собственности.

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