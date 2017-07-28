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11:54 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову ждет ураган и ливневые дожди

Синоптики объявили желтый код метеорологической опасности в связи грозами, ливнями с градом и сильным ветром.

Источник: Actualitati.md

На севере страны термометры будут показывать от +15C до +18C ночью и от +22C до +25C днем. Минимальные температуры в центре составят от +16C до +19C, а максимальные от +23C до +26C. На юге температура воздуха ночью составит от +17C до +20C, а днем от +24C до +27C.

Атмосферное давление в пределах нормы. В последующие сутки дожди прекратятся и температура воздуха повысится.

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