Молдову ждет ураган и ливневые дожди

На севере страны термометры будут показывать от +15C до +18C ночью и от +22C до +25C днем. Минимальные температуры в центре составят от +16C до +19C, а максимальные от +23C до +26C. На юге температура воздуха ночью составит от +17C до +20C, а днем от +24C до +27C.