В Семилукском районе оборудуют 5 ярмарочных площадок

Источник: РИА "Воронеж"

На территории Семилукского района оборудуют пять ярмарочных площадок до конца 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы администрации района Сергей Коноплин в четверг, 27 июля.

Площадки появятся в городе Семилуки, селах Стрелица, Землянск, Семилуки и поселке Нижняя Ведуга.

— Так называемые ярмарки выходного дня оставляли после себя мусор и продуктовые отходы, которые в жару быстро перегнивали и зловония распространялись на ближайшую округу. Естественно убирать добровольцев не было. Ликвидация свалок происходила за счет и без того небольших бюджетов сельских администраций. Цивилизованные ярмарочные площадки с этой задачей справятся. Контроль на них будут осуществлять выбранные управляющие компании с опытом работы в данной сфере. На их плечи ляжет вывоз мусора, обеспечение чистоты и порядка на торговой территории, заключение договоров с продавцами. Впервые у глав появится рычаг управления и возможность спросить с управляющей компании по всей строгости за невыполнение того или иного обязательства, — пояснил Сергей Коноплин.

Все павильоны — открытые, закрытые планируют сделать в едином цвете — бело-голубом. Ярмарки будут соответствовать всем современным нормам.

В городе Семилуки ярмарочная площадка разместится возле рынка «Новь». По проекту здесь установят 18 открытых павильонов. В селе Семилуки — неподалеку от кольца на остановке «Вышка». Здесь будет 14 мест: 12 открытых, два «машиноместа».

В селе Стрелица ярмарочная площадка появится в центре поселения (рядом с магазином «Магнит»). Установят восемь открытых и два закрытых (с холодильными камерами) павильона, а также два «машиноместа».

В селе Землянск и поселке Нижняя Ведуга ярмарки были, но требовали модернизации в соответствии с новыми требованиями. Территориально в этих поселениях торговля будет осуществляться на прежних местах. В Землянске — десять открытых павильонов и три места для торговли с машин. В Нижней Ведуге — 11 мест: два закрытых, четыре открытых павильона и пять «машиномест».

Все павильоны — открытые, закрытые планируют сделать в едином цвете — бело-голубом. Ярмарки будут соответствовать всем современным нормам. Обязательные условия: наличие воды, рукомойников, туалетов, замощенные территории для удобного подъезда, парковка, контрольные весы, противопожарное оборудование. Контроль за качеством продуктов установит районный центр гигиены.