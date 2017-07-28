Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Долгожданная свадьба: Сеть обсуждает фото Преснякова и Красновой
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
26-летний Никита Пресняков женился
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилукском районе оборудуют 5 ярмарочных площадок

Ярмарки появятся в городе Семилуки, селах Стрелица, Землянск, Семилуки и поселке Нижняя Ведуга.

Источник: РИА "Воронеж"

На территории Семилукского района оборудуют пять ярмарочных площадок до конца 2017 года. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы администрации района Сергей Коноплин в четверг, 27 июля.

Площадки появятся в городе Семилуки, селах Стрелица, Землянск, Семилуки и поселке Нижняя Ведуга.

— Так называемые ярмарки выходного дня оставляли после себя мусор и продуктовые отходы, которые в жару быстро перегнивали и зловония распространялись на ближайшую округу. Естественно убирать добровольцев не было. Ликвидация свалок происходила за счет и без того небольших бюджетов сельских администраций. Цивилизованные ярмарочные площадки с этой задачей справятся. Контроль на них будут осуществлять выбранные управляющие компании с опытом работы в данной сфере. На их плечи ляжет вывоз мусора, обеспечение чистоты и порядка на торговой территории, заключение договоров с продавцами. Впервые у глав появится рычаг управления и возможность спросить с управляющей компании по всей строгости за невыполнение того или иного обязательства, — пояснил Сергей Коноплин.

Все павильоны — открытые, закрытые планируют сделать в едином цвете — бело-голубом. Ярмарки будут соответствовать всем современным нормам.

В городе Семилуки ярмарочная площадка разместится возле рынка «Новь». По проекту здесь установят 18 открытых павильонов. В селе Семилуки — неподалеку от кольца на остановке «Вышка». Здесь будет 14 мест: 12 открытых, два «машиноместа».

В селе Стрелица ярмарочная площадка появится в центре поселения (рядом с магазином «Магнит»). Установят восемь открытых и два закрытых (с холодильными камерами) павильона, а также два «машиноместа».

В селе Землянск и поселке Нижняя Ведуга ярмарки были, но требовали модернизации в соответствии с новыми требованиями. Территориально в этих поселениях торговля будет осуществляться на прежних местах. В Землянске — десять открытых павильонов и три места для торговли с машин. В Нижней Ведуге — 11 мест: два закрытых, четыре открытых павильона и пять «машиномест».

Все павильоны — открытые, закрытые планируют сделать в едином цвете — бело-голубом. Ярмарки будут соответствовать всем современным нормам. Обязательные условия: наличие воды, рукомойников, туалетов, замощенные территории для удобного подъезда, парковка, контрольные весы, противопожарное оборудование. Контроль за качеством продуктов установит районный центр гигиены.

Ярмарочные площадки оборудуют до конца 2017 года. Местные администрации через открытые аукционы предоставят право на размещение ярмарок, что привлечет дополнительные поступления в местные бюджеты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь