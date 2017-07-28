В Новосибирске пропал 33-летний мужчина
Тарас Козаченко последний раз вышел на связь 25 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает волонтерский отряд «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».
Тарас Козаченко последний раз вышел на связь 25 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает волонтерский отряд «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске пропал 33-летний мужчина 25 июля, сообщает волонтерский отряд «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».
Тарас Козаченко в десять вечера 25 июля сказал, что находится на ул. Красный проспект. После этого мужчина должен был приехать на
Мужчина был одет в черный спортивный костюм с белыми вставками, бордовую футболку и белые кроссовки. При нем была черная сумка через плечо, 2 белых айфона, паспорт и портмоне.
Приметы: рост 160−165 см, полного телосложения, русые волосы, зеленые глаза.
Всех, кто