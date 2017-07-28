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10:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пропал 33-летний мужчина

Тарас Козаченко последний раз вышел на связь 25 июля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает волонтерский отряд «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске пропал 33-летний мужчина 25 июля, сообщает волонтерский отряд «ДоброСпас» в соцсети «Вконтакте».

Тарас Козаченко в десять вечера 25 июля сказал, что находится на ул. Красный проспект. После этого мужчина должен был приехать на Ключ-Камышенское плато. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина был одет в черный спортивный костюм с белыми вставками, бордовую футболку и белые кроссовки. При нем была черная сумка через плечо, 2 белых айфона, паспорт и портмоне.

Приметы: рост 160−165 см, полного телосложения, русые волосы, зеленые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просьба обратиться по телефонам: 02 (с мобильного 020) — полиция, 8−953−887−17−77, 8−952−945−87−11, 8−913−372−47−37 — волонтеры «ДоброСпас-Новосибирск».

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