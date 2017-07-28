Сколько стоит собрать первоклашку в Уфе?

Источник: Комсомольская правда

Первое сентября неминуемо приближается, и конец июля — начало августа — самое время собраться с духом и снарядить первоклашку в школу. Дальше будет легче, но в первый класс положено идти с огромным ранцем за спиной, напичканным всем нужным и не очень.

Уфимка Елена Фирсова в этом году ведет в первый класс свою младшую дочь Ларису. Помимо учебы в лицее, девочке предстоит освоить аккордеон в музыкальной школе и прилежно заниматься дзюдо — Лариса уже не раз завоевывала медали на соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда

Сначала Елена планировала уложиться в сумму 10 тысяч рублей, но довольно быстро стало ясно — не получится:

— В школе нам сразу выдали список, сколько чего нужно, от этого и будем отталкиваться, — решила счастливая мама первоклашки. — Ничего лишнего брать не будем, канцтовары купим самые недорогие — все равно в течение года придется брать еще. Больше переживаю за покупку одежды: обувь подобрать непросто, а на физкультуру нужны именно красные шорты с белой футболкой, найдем ли?

Источник: Комсомольская правда

— Некачественный. Первым делом направляемся в книжный — собирать рюкзак. Лариса быстро хватает ранец с «Машей и медведем», но ее мама тактично отметает этот вариант:

— А этот, мама, — дергает за рукав Лариса.

— Здесь спинка не ортопедическая, — отрезает Елена.

— А этот?

— Огромный.

— Вот красивый!

— Ничего, но он невместительный.

К счастью, в магазине нашелся достойный вариант. Через пару часов. Осталось собрать ручки, карандаши, тетрадки, точилки, ластики…

Источник: Комсомольская правда

КАЛЬКУЛЯТОР.

Что в итоге мы положили в рюкзак? Стоит он, кстати, 2500 руб. — средний ценник. Выбор ранцев огромен: есть и тканевые спортивные рюкзаки за 999 руб., и ортопедические с модными мультяшными персонажами за 5500 руб. Мы остановили свой выбор на рюкзаке со средней стоимостью, но достойном по качеству: спинка ортопедическая, лямки широкие, удобно регулируются. Остальное вышло примерно на 2 000 руб.:

Рабочие тетради — 1145 руб.

Пенал — 200 руб.

Линейка 20 см — 13 руб.

Клей-карандаш — 10 руб.

Пластилин (16 штук) — 87 руб.

Доска для пластилина — 42 руб.

Краски (24 цвета) — 85 руб.

Кисти (3 шт.) — 90 руб.

Стакан-непроливайка — 7 руб.

Дневник — 55 руб.

Набор обложек для тетрадей — 120 руб.

2 ручки — 6 руб.

2 карандаша — 6 руб.

Набор карандашей (12 цветов) — 34 руб.

Ластик (2 шт.) — 10 руб.

Итого: 4 411 руб. (стоимость ранца и канцтоваров).

К слову, книжные магазины предлагают альтернативу: вместо того, чтобы метаться среди полок с канцтоварами, можно сразу купить так называемый «набор первоклассника» за 780 руб.

— Делать это крайне не рекомендую: там много лишнего и переплата составит не менее 300 руб. Зачем первоклашке набор фломастеров и блокнот, например? Излишество, — считает Елена.

Сейчас чаще всего форму в школах шьют на заказ: родители коллегиально на собрании решают, что закупать, записывают размеры и сдают деньги: от 3000 руб. до 6000 рублей. Мы решили отправиться за покупками в большой торговый центр: наверняка что-то найдем.

Подобрать форму и обувь для семилетки — задача, прямо скажем, непростая. Мало кто из первоклашек обожает магазины и со смирением согласиться примерять десяток водолазок. К счастью, благодаря опытной маме, одели мы Ларису быстро. Только вот вместо красных шортов взяли розовые — будем надеяться, что это не критично.

Источник: Комсомольская правда

Одежда:

Форма (сарафан и пиджак) — 2100 руб.

Блузка — 700 руб.

Водолазка на смену — 400 руб.

Туфли — 1500 руб.

Спортивный костюм (шорты и футболка) — 450 руб.

Набор носков — 250 руб.

Кроссовки — 1350 руб.

Сумка для сменной обуви — 200 руб.

Банты и резинки для девочки — 150 руб.

Плюс рюкзак со всем содержимым — 4411 руб.

Получается, что всего мы потратили 11952 руб. — и это минимум: канцтовары брали самые дешевые, одежду скромную, но качественную — скажем так, без изысков. Собрать мальчика в школу стоит еще дороже: 150 руб. на бантах мы, конечно, сэкономим, но ему нужны будут две пары брюк — это еще плюс 1500 руб.

Мы и сами не заметили, как провели на школьных базарах и в торговых центрах целый день. Наверное, Лариса теперь счастлива: для школы есть все необходимое и даже больше.

— Ну что, ждешь, не дождешься первого сентября, наверное? — спрашиваю у ребенка.

— Не, не хочу в школу, — говорит Лариса. — Лучше обратно на море!

СОХРАНИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ.