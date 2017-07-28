Синоптики рассказали, где в Приморье самая теплая вода в море
В эти выходные практически на всем побережье края температура воды перейдет отметку в 20 градусов.
В эти выходные практически на всем побережье края температура воды перейдет отметку в 20 градусов.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
На этой неделе море медленно в Приморье, но верно продолжало прогреваться, в эти выходные практически на всем побережье температура воды перейдет отметку в 20 градусов. Синоптики рассказали, где в Приморье будет самая теплая вода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.
В Хасанском районе в Андреевке и в бухте Витязь вода +21°C, в районе Славянки и в Безверхово чуть больше +20 °C.
На островах Рикорда, Рейнеке и Попова вода около +21°C.
На Русском острове в бухтах Рында, Воевода и Аякс вода чуть меньше +20 °C.
Во Владивостоке в Амурском заливе (со стороны Санаторной) вода +21 °C, на Шаморе +20°C.
В районе Большого Камня море +20°C,
В Ливадии и в районе Находки +19…+20 °C, на Триозерье температура воды пока около 15 градусов.