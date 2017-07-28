Синоптики рассказали, где в Приморье самая теплая вода в море

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

На этой неделе море медленно в Приморье, но верно продолжало прогреваться, в эти выходные практически на всем побережье температура воды перейдет отметку в 20 градусов. Синоптики рассказали, где в Приморье будет самая теплая вода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

В Хасанском районе в Андреевке и в бухте Витязь вода +21°C, в районе Славянки и в Безверхово чуть больше +20 °C.

На островах Рикорда, Рейнеке и Попова вода около +21°C.

На Русском острове в бухтах Рында, Воевода и Аякс вода чуть меньше +20 °C.

Во Владивостоке в Амурском заливе (со стороны Санаторной) вода +21 °C, на Шаморе +20°C.

В районе Большого Камня море +20°C,