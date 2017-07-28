День Крещения Руси отметили в Приморье
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Церковными песнями и танцами встретили во Владивостоке День Крещения Руси. В рамках концерта, который прошел в Адмиральском сквере, выступили церковные хоры и известные творческие коллективы города, сообщает ИА PrimaMedia.
28 июля с самого утра во Владивостокской епархии прошли праздничные богослужения, а также звенели колокола в городских храмах.
Справка: Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году — был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появился День Крещения Руси.
С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. Для праздника было выбрано 28 июля. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю — 15 июля) — день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960−1015), известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.