День Крещения Руси отметили в Приморье

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Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Церковными песнями и танцами встретили во Владивостоке День Крещения Руси. В рамках концерта, который прошел в Адмиральском сквере, выступили церковные хоры и известные творческие коллективы города, сообщает ИА PrimaMedia.

28 июля с самого утра во Владивостокской епархии прошли праздничные богослужения, а также звенели колокола в городских храмах.

Справка: Праздник в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году — был учрежден не так давно. 1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В списке памятных дат появился День Крещения Руси.