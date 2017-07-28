Ханию Фархи похоронят в столице Татарстана

Проводить в последний путь артистку пришли поклонники, звезды татарской и башкирской эстрады, коллеги по цеху, земляки. Ее провожали под аплодисменты.

Хания Фархи умерла в родной деревне, а будет похоронена в Казани. 29 июля в 10 часов начнется гражданская панихида в фойе казанского Театра им. Галиаскара Камала. Похоронят исполнительницу на Ново-Татарском кладбище в столице Татарстана, сообщает телеканал БСТ.

Накануне артистке стало плохо с сердцем. Ханию Фархи госпитализировали в районную больницу Татышлов. Но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось. Ей было 57 лет.

В репертуаре Хании Фархи более 300 песен. Она завоевала сердца тысяч людей своей пронзительностью и красотой, талантом и улыбкой, искренностью и простотой.

Близкие и коллеги Хании Фархи не могут поверить в случившееся.