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10:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Ханию Фархи похоронят в столице Татарстана

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Жители Башкортостана простились с народной певицей Ханией Фархи на ее родине в Татышлинском районе.

Проводить в последний путь артистку пришли поклонники, звезды татарской и башкирской эстрады, коллеги по цеху, земляки. Ее провожали под аплодисменты.

Хания Фархи умерла в родной деревне, а будет похоронена в Казани. 29 июля в 10 часов начнется гражданская панихида в фойе казанского Театра им. Галиаскара Камала. Похоронят исполнительницу на Ново-Татарском кладбище в столице Татарстана, сообщает телеканал БСТ.

Накануне артистке стало плохо с сердцем. Ханию Фархи госпитализировали в районную больницу Татышлов. Но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось. Ей было 57 лет.

В репертуаре Хании Фархи более 300 песен. Она завоевала сердца тысяч людей своей пронзительностью и красотой, талантом и улыбкой, искренностью и простотой.

Близкие и коллеги Хании Фархи не могут поверить в случившееся.

Народная артистка Татарстана не успела получить при жизни аналогичное звание в Башкортостане. Документы на присвоение титула только готовились. Но главной наградой и достижением певицы стали не многочисленные регалии, а искренняя любовь слушателей.

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