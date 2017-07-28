В Калининград из Македонии и Сербии поступили зараженные сливы
ИА МедиаКалибр. В Калининградской области в сливах из Македонии и Сербии специалистами Россельхознадзора выявлен карантинный объект — шарка слив.
ИА МедиаКалибр. В Калининградской области в сливах из Македонии и Сербии специалистами Россельхознадзора выявлен карантинный объект — шарка слив.
Объем ввезенной продукции из Македонии — 40 тонн, объем зараженной продукции — 11 тонн. Объем ввезенной продукции из Сербии — 19 тонн. Объем зараженной продукции — 6 тонн, прокомментировали в Калининграде сегодня, 28 июля 2017 года, ИА МедиаКалибр в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
В соответствии с законом продукция направлена на обеззараживание.