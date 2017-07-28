В Черняховске планируют открыть Центр женского здоровья
В нем смогут проходить лечение жительницы восточной части региона.
В нем смогут проходить лечение жительницы восточной части региона.
В Черняховске планируют открыть Центр женского здоровья. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов во время визита в муниципалитет в четверг, 27 июля.
Здесь уже есть почти всё оборудование, в том числе современный цифровой маммограф, осталось докупить ещё
Центр женского здоровья открыли на улице Иванникова в Калининграде 10 июля. Практически сразу у пациентов возникли сложности с записью на приём: сейчас очередь сформирована до конца сентября.
Учреждение работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00. В центре трудятся шесть гинекологов и акушеров, которые специализируются на онкологии.