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10:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В Черняховске планируют открыть Центр женского здоровья

В нем смогут проходить лечение жительницы восточной части региона.

Источник: Калининград.Ru

В Черняховске планируют открыть Центр женского здоровья. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов во время визита в муниципалитет в четверг, 27 июля.

Здесь уже есть почти всё оборудование, в том числе современный цифровой маммограф, осталось докупить ещё кое-какие приборы, сделать небольшой ремонт, чтобы это было так же достойно, как и на улице Иванникова — с call-центром, с возможностью записаться через интернет, — подчеркнул глава региона.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, новый центр будет обслуживать женщин с востока области. Приём будет бесплатным.

Центр женского здоровья открыли на улице Иванникова в Калининграде 10 июля. Практически сразу у пациентов возникли сложности с записью на приём: сейчас очередь сформирована до конца сентября.

Учреждение работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00. В центре трудятся шесть гинекологов и акушеров, которые специализируются на онкологии.

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