Житель Киселевска до смерти избил сожительницу из-за ревности
31-летний мужчина увидел женщину в компании нетрезвых гостей соседа.
31-летний мужчина увидел женщину в компании нетрезвых гостей соседа.
Кузбассовец убил сожительницу
По сообщению
В отношении 31-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) после того, как эксперты установили, что смерть жещины носит криминальный характер. Но даже после этого обвиняемый свою вину не признал. Сейчас дело передано в суд.