Житель Киселевска до смерти избил сожительницу из-за ревности

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, ссора между сожителями произошла в октябре прошлого года. Они вместе распивали алкоголь, после чего мужчина быстро уснул. Женщине этого показалось мало, и она решила продолжить застолье у соседа. Проснувшись, сожитель отправился на её поиски и обнаружил женщину у соседа дома в компании нетрезвых мужчин. Кузбассовец разозлился, приревновав сожительницу к соседу, и ударил её кулаком в лицо. Женщина упала, ударившись головой о стену. После этого мужчина привел её домой, но через какое-то время женщине стало плохо. Когда сожитель обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, он сам вызвал полицейских, но не сообщил им, что бил умершую.