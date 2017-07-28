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10:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Житель Киселевска до смерти избил сожительницу из-за ревности

31-летний мужчина увидел женщину в компании нетрезвых гостей соседа.

Кузбассовец убил сожительницу из-за ревности к соседу.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, ссора между сожителями произошла в октябре прошлого года. Они вместе распивали алкоголь, после чего мужчина быстро уснул. Женщине этого показалось мало, и она решила продолжить застолье у соседа. Проснувшись, сожитель отправился на её поиски и обнаружил женщину у соседа дома в компании нетрезвых мужчин. Кузбассовец разозлился, приревновав сожительницу к соседу, и ударил её кулаком в лицо. Женщина упала, ударившись головой о стену. После этого мужчина привел её домой, но через какое-то время женщине стало плохо. Когда сожитель обнаружил, что женщина не подает признаков жизни, он сам вызвал полицейских, но не сообщил им, что бил умершую.

В отношении 31-летнего кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) после того, как эксперты установили, что смерть жещины носит криминальный характер. Но даже после этого обвиняемый свою вину не признал. Сейчас дело передано в суд.

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