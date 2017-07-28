Говорят, при беременности нельзя заниматься спортом, красить волосы и летать на самолете. Это правда?
У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику. «Медуза» попросила
У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику. «Медуза» попросила
1. Заниматься сексом можно (если нет противопоказаний)
Вагинальный секс на любом сроке в любой позе не может навредить плоду или вызвать преждевременные роды, если к этому занятию нет противопоказаний. Околоплодные воды, толстые стенки матки, упругая шейка матки — это хорошие амортизаторы, которые справятся с интенсивными колебаниями, и сперма, конечно, сквозь околоплодный пузырь, окружающий ребенка, не проникнет. Неприятные ощущения у женщины во время секса — не признак того, что половой акт приносит вред. Но есть два момента, о которых надо знать:
Если у мужчины есть заболевание, передающееся половым путем, то заниматься сексом нельзя. Если мужчина занимается сексом не только с этой женщиной или если это новый партнер, то нужно использовать презерватив. Секс противопоказан, если есть некоторые осложнения (например, вагинальное кровотечение или подтекание околоплодных вод), и в этом случае нужно обязательно идти ко врачу.
Анальный секс может вызывать неприятные ощущения при беременности, если у женщины появился геморрой, а это бывает нередко.
2. Никакой специальной диеты для беременных нет
Это должно быть просто здоровое питание, причем необходимости целенаправленно есть «за двоих» нет — надо немного увеличить количество еды во втором и третьем триместрах (если у женщины двойня, рекомендации чуть другие). Если есть слишком много, это может быть вредно для ребенка. Но несмотря на то, что специальной диеты нет, существуют нюансы:
3. Беременной женщине можно принимать лекарства. Просто не все
Иногда без лекарств будет
Во многих других случаях советоваться с врачом по поводу лекарств тоже важно, особенно в первом триместре: подавляющее большинство препаратов плохо изучено у беременных, рекомендации постоянно обновляются, в некоторых российских инструкциях есть недостоверная информация или устаревшая информация.
Но чего точно лучше избегать — это фитотерапии. Успокоительные «травки», «травки» для лечения инфекций мочевыводящих путей плохо изучены, имеют неизвестные риски для беременных и не доказали свою эффективность. Причем если фитотерапия применяется, к примеру, вместо антибиотиков при цистите, то это определенно вредно и может закончиться пиелонефритом.
4. Беременной женщине нужно заниматься спортом — никакого постельного режима
От физической активности много плюсов: она, например, должна снизить риск осложнений беременности, от схваток дело быстрее перейдет непосредственно к рождению ребенка, и он скорее будет не крупным.
Постельный режим доказанной пользы ни при каких состояниях не имеет, а вот риск тромбозов повышает, поэтому рекомендации «у вас угроза прерывания беременности, идите домой — полежите» не имеют никаких оснований. Тем более что «угрозу» в России обнаруживают гораздо чаще, чем она в действительности есть.
В общем, физические нагрузки прямо рекомендованы беременным женщинам, если нет редких противопоказаний. Интенсивность тренировок зависит от подготовки, сопутствующих заболеваний и особенностей. Вид физической активности должен приносить удовольствие,
Напрягаться нужно настолько, чтобы в процессе тренировки женщина могла нормально говорить. Обычная рекомендация: 30-минутные тренировки 5−7 раз в неделю, но начинать можно и с 10 минут в день.
5. Если есть показания, от УЗИ, КТ и МРТ лучше не отказываться
Даже если говорить об ионизирующем излучении (радиации), то есть рентгенографии и компьютерной томографии (КТ), то обычно риски для женщины и ребенка сильно ниже, чем представляется.
Никакие ужасы с женских форумов о визжащей или расплетающейся ДНК ребенка не имеют отношения к действительности.
6. Жить с домашними животными можно. Только не со всеми.
Беременной женщине лучше совсем не иметь дела с грызунами (кролики к грызунам не относятся): они распространяют опасный для плода вирус лимфоцитарного хориоменингита. Рептилии отлично разносят сальмонеллу, и с ними тоже лучше общаться поменьше. С другими животными надо просто соблюдать элементарные правила гигиены. Ну и, конечно, все знают: беременная женщина не должна менять кошачий лоток — так получится свести к минимуму риск заболеть токсоплазмозом. С той же целью лучше не заводить котенка и не общаться с незнакомыми кошками.
7. Беременная женщина должна прививаться
Беременной женщине нужно привиться от гриппа в сезон (у беременных эта инфекция чаще вызывает осложнения), а в третьем триместре — от коклюша, чтобы передать ребенку антитела и на первое время после рождения защитить от этого заболевания. Что противопоказано беременным, так это живые вакцины. При этом, если так случилось, что женщина привилась и только потом узнала, что беременна, то нет никаких оснований прерывать беременность: риски тут достаточно малы. Все остальные прививки можно делать, если вокруг не очень благополучная обстановка. Например, вы едете туда, где часто встречается гепатит A или другая инфекция, от которой есть прививка.
8. Беременным женщинам можно летать, если нет противопоказаний
Здоровой беременности у здоровой женщины полеты никак навредить не могут, и особенно беречься в
У беременных тромбы образуются чаще, чем у небеременных, и многочасовые перелеты могут усугубить ситуацию. Но с этим реально справиться, если достаточно пить и много двигать ногами. Еще врач может рекомендовать компрессионный трикотаж с той же целью.
Нет никаких поводов бояться радиации на большой высоте: да, ее уровень немного повышается, но здоровью это не вредит (если, конечно, женщина не летает с той же частотой, что и члены экипажа). Как и прохождение всевозможных рамок и сканеров в аэропорту.
9. Беременным можно нервничать
Конечно, это прекрасно, когда нет поводов переживать и беспокоиться, но если уж это произошло, то вряд ли стоит нервничать
10. Во время беременности можно красить волосы, завязывать их в узел и стричься
То, что нельзя завязывать волосы в узел и стричься — это простые суеверия, и опровергать их с позиции науки бессмысленно. Почему возникают опасения по поводу красок для волос, понятно, но в действительности сейчас нет оснований запрещать беременных красить волосы.
Рекомендуется только соблюдать правила, которые указаны на упаковке, а при особой настороженности просто не краситься в первом триместре. Еще нужно помнить, что во время беременности волосы могут вести себя непредсказуемо и результат окрашивания бывает неожиданным.
11. Во время беременности можно поднимать руки и вязать — обвитие пуповины это не спровоцирует
Это, опять же, суеверия, никак не связанные с устройством организма. Но даже если предположить, что правда есть действия, с помощью которые женщина помогает пуповине обвиться вокруг шеи ребенка, то не очевидно, почему их надо избегать. Обвитие пуповины случается часто и в подавляющем большинстве случаев не ведет к
Татьяна Румянцева,
Ольга Макулова, терапевт клиники ЭКО «АльтраВита»
Дарья Саркисян