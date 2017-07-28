Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Пожаловавшаяся Путину россиянка получит новое жилье
26-летний Никита Пресняков женился
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: Песков ответил на возможные поставки оружия США на Украину
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:32 (мск), источник: Meduza

Говорят, при беременности нельзя заниматься спортом, красить волосы и летать на самолете. Это правда?

У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику. «Медуза» попросила акушера-гинеколога Татьяну Румянцеву и терапевта Ольгу Макулову объяснить, чего беременная женщина действительно должна избегать, и выяснила, что навредить здоровой беременности очень сложно.

Источник: Reuters

1. Заниматься сексом можно (если нет противопоказаний)

Вагинальный секс на любом сроке в любой позе не может навредить плоду или вызвать преждевременные роды, если к этому занятию нет противопоказаний. Околоплодные воды, толстые стенки матки, упругая шейка матки — это хорошие амортизаторы, которые справятся с интенсивными колебаниями, и сперма, конечно, сквозь околоплодный пузырь, окружающий ребенка, не проникнет. Неприятные ощущения у женщины во время секса — не признак того, что половой акт приносит вред. Но есть два момента, о которых надо знать:

Если у мужчины есть заболевание, передающееся половым путем, то заниматься сексом нельзя. Если мужчина занимается сексом не только с этой женщиной или если это новый партнер, то нужно использовать презерватив. Секс противопоказан, если есть некоторые осложнения (например, вагинальное кровотечение или подтекание околоплодных вод), и в этом случае нужно обязательно идти ко врачу.

Оральным сексом тоже вполне можно заниматься, но не надо интенсивно дуть во влагалище: есть очень маленький риск того, что воздух попадет в сосуд и это вызовет проблемы.

Анальный секс может вызывать неприятные ощущения при беременности, если у женщины появился геморрой, а это бывает нередко.

2. Никакой специальной диеты для беременных нет

Это должно быть просто здоровое питание, причем необходимости целенаправленно есть «за двоих» нет — надо немного увеличить количество еды во втором и третьем триместрах (если у женщины двойня, рекомендации чуть другие). Если есть слишком много, это может быть вредно для ребенка. Но несмотря на то, что специальной диеты нет, существуют нюансы:

  • Мясо, птица, яйца и рыба должны быть хорошо прожарены/запечены/сварены, и никаких сырых участков там оставаться не может. То есть никакого бифштекса с кровью. Молоко должно быть как минимум пастеризованным, как и продукты, сделанные из него; овощи и фрукты — мытыми. Благодаря всему этому у женщины меньше рисков столкнуться с опасными инфекциями. Например, с листериозом, который можно получить, если выпить непастеризованное молоко или съесть недостаточно нагретый хот-дог. Эта инфекция ведет к очень и очень тяжелым последствиям вроде выкидыша или мертворождения.
  • Женщине во время беременности нужно больше железа, и в принципе эту потребность можно закрыть, если наладить нормальное питание, но для страховки врач может назначить и препараты железа или вообще мультивитаминный комплекс (хотя далеко не все они хороши и полезны; более того, некоторые прямо вредны).
  • Лучше есть побольше клетчатки (ее много в сливах, бобах, миндале) и не ограничивать себя в жидкости, так как при беременности чаще случаются запоры. Кстати, пить нужно даже при отеках — в противном случае отеки не уменьшатся, но общее состояние ухудшится.
  • Лучше, чтобы в рационе было меньше рыбы, которая может содержать метилртуть. Не есть ее очень легко: это редкие для супермаркетов виды вроде акулы, рыбы-меч и большеглазового тунца.
  • Нет никакой необходимости исключать из рациона популярные аллергены, к которым любят причислять, к примеру, красные продукты, арахис и яйца.
Сейчас уже есть достаточно хороших исследований, которые показали: такая диета никак не предотвращает развитие аллергии у ребенка.
Поэтому врачебные организации не рекомендуют избегать аллергенов, если у женщины нет на них соответствующей реакции.
  • Кофе пить можно. Ограничения тут есть, но все же можно. Американская коллегия акушеров-гинекологов называет безопасными 200 мг кофеина в день. Это примерно 2−3 чашки растворимого кофе (плюс надо учитывать, что кофеин есть еще в чае и шоколаде).
  • Так как речь о здоровом питании, то, конечно же, в него не входят торты, сосиски и лапша быстрого приготовления. Однако если беременность протекает нормально и у женщины нет хронических заболеваний, то ни для нее, ни для ребенка не будет смертельной угрозы, если она иногда съест что-то неполезное. Хотя лучше, конечно, делать это пореже и уж точно исключать из рациона трансжиры (они есть в картофельных чипсах, жареных блюдах из фастфуда и всяких пирожных)
  • Употреблять алкоголь во время беременности никакая врачебная организация не рекомендует. У алкоголя есть тератогенный эффект, то есть он нарушает развитие плода. При этом больше всего у нас знаний о фетальном алкогольном синдроме, когда женщина регулярно употребляет большие дозы алкоголя. При этом говорить с уверенностью, что бокал вина за беременность приведет к тяжелым последствиям, никто не может. С другой стороны, печень ребенка формируется одной из последних, а алкоголь проникает через плаценту, поэтому потенциальная угроза есть, по всей видимости, при любых дозах.

3. Беременной женщине можно принимать лекарства. Просто не все

Иногда без лекарств будет просто-напросто хуже для всех. Например, если у женщины поднялась температура. В первом триместре значимое повышение температуры крайне опасно для плода, поэтому необходимо принимать парацетамол и по возможности лечить основное заболевание (если это ОРВИ, то, к сожалению, лечить не получится, но и вреда такая инфекция сама по себе не принесет). Если у женщины эпилепсия, тяжелая депрессия или любое другое заболевание, которое без лечения приведет к серьезным последствиям, то вместе с врачом необходимо понять, какие препараты принесут больше пользы, чем вреда.

Во многих других случаях советоваться с врачом по поводу лекарств тоже важно, особенно в первом триместре: подавляющее большинство препаратов плохо изучено у беременных, рекомендации постоянно обновляются, в некоторых российских инструкциях есть недостоверная информация или устаревшая информация.

Но чего точно лучше избегать — это фитотерапии. Успокоительные «травки», «травки» для лечения инфекций мочевыводящих путей плохо изучены, имеют неизвестные риски для беременных и не доказали свою эффективность. Причем если фитотерапия применяется, к примеру, вместо антибиотиков при цистите, то это определенно вредно и может закончиться пиелонефритом.

4. Беременной женщине нужно заниматься спортом — никакого постельного режима

От физической активности много плюсов: она, например, должна снизить риск осложнений беременности, от схваток дело быстрее перейдет непосредственно к рождению ребенка, и он скорее будет не крупным.

Постельный режим доказанной пользы ни при каких состояниях не имеет, а вот риск тромбозов повышает, поэтому рекомендации «у вас угроза прерывания беременности, идите домой — полежите» не имеют никаких оснований. Тем более что «угрозу» в России обнаруживают гораздо чаще, чем она в действительности есть.

В общем, физические нагрузки прямо рекомендованы беременным женщинам, если нет редких противопоказаний. Интенсивность тренировок зависит от подготовки, сопутствующих заболеваний и особенностей. Вид физической активности должен приносить удовольствие, какого-то одного лучшего нет. Но существуют ограничения: точно не стоит заниматься контактными видами спорта, такими, при которых можно упасть, и подводным плаванием. Если женщина занимается с тренером, то его лучше предупредить о беременности.

Напрягаться нужно настолько, чтобы в процессе тренировки женщина могла нормально говорить. Обычная рекомендация: 30-минутные тренировки 5−7 раз в неделю, но начинать можно и с 10 минут в день.

5. Если есть показания, от УЗИ, КТ и МРТ лучше не отказываться

Даже если говорить об ионизирующем излучении (радиации), то есть рентгенографии и компьютерной томографии (КТ), то обычно риски для женщины и ребенка сильно ниже, чем представляется. Во-первых, не так-то просто сделать столько исследований, чтобы доза облучения была угрожающей. Во-вторых, обычно облучение приходится не на область живота, и ее всегда, если необходимо, можно защитить. В-третьих, неверный диагноз или отсутствие диагноза без необходимой рентгенографии или КТ может быть опасно для здоровья и даже жизни матери.

Ультразвуковые исследования (УЗИ) очень важны во время беременности, и сейчас есть огромное количество данных, которые говорят, что этот метод безопасен.

Никакие ужасы с женских форумов о визжащей или расплетающейся ДНК ребенка не имеют отношения к действительности.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) тоже безопасна. Опасения вызывает разве что контраст гадолиний, который иногда вводят внутривенно, чтобы выполнить это исследование.

6. Жить с домашними животными можно. Только не со всеми.

Беременной женщине лучше совсем не иметь дела с грызунами (кролики к грызунам не относятся): они распространяют опасный для плода вирус лимфоцитарного хориоменингита. Рептилии отлично разносят сальмонеллу, и с ними тоже лучше общаться поменьше. С другими животными надо просто соблюдать элементарные правила гигиены. Ну и, конечно, все знают: беременная женщина не должна менять кошачий лоток — так получится свести к минимуму риск заболеть токсоплазмозом. С той же целью лучше не заводить котенка и не общаться с незнакомыми кошками.

7. Беременная женщина должна прививаться

Беременной женщине нужно привиться от гриппа в сезон (у беременных эта инфекция чаще вызывает осложнения), а в третьем триместре — от коклюша, чтобы передать ребенку антитела и на первое время после рождения защитить от этого заболевания. Что противопоказано беременным, так это живые вакцины. При этом, если так случилось, что женщина привилась и только потом узнала, что беременна, то нет никаких оснований прерывать беременность: риски тут достаточно малы. Все остальные прививки можно делать, если вокруг не очень благополучная обстановка. Например, вы едете туда, где часто встречается гепатит A или другая инфекция, от которой есть прививка.

8. Беременным женщинам можно летать, если нет противопоказаний

Здоровой беременности у здоровой женщины полеты никак навредить не могут, и особенно беречься в каком-либо из триместров не стоит. Но, конечно, самолет — не лучшее место для родов, поэтому логично воздержаться от полетов на последних неделях беременности (тем более если это долгий перелет). Собственно, авиакомпании часто тоже устанавливают ограничения, и если живот уже большой, у женщины, скорее всего, попросят справку от врача о сроке и разрешении на полет.

У беременных тромбы образуются чаще, чем у небеременных, и многочасовые перелеты могут усугубить ситуацию. Но с этим реально справиться, если достаточно пить и много двигать ногами. Еще врач может рекомендовать компрессионный трикотаж с той же целью.

Нет никаких поводов бояться радиации на большой высоте: да, ее уровень немного повышается, но здоровью это не вредит (если, конечно, женщина не летает с той же частотой, что и члены экипажа). Как и прохождение всевозможных рамок и сканеров в аэропорту.

9. Беременным можно нервничать

Конечно, это прекрасно, когда нет поводов переживать и беспокоиться, но если уж это произошло, то вряд ли стоит нервничать из-за того, что нервничаешь и это якобы может навредить ребенку. Связи между стрессом и преждевременными родами или врожденными дефектами у ребенка исследователи не нашли. И все же риск есть: по всей видимости, сильный стресс вроде потери близкого человека в первом триместре может привести к выкидышу. И кроме того, женщины могут по-разному реагировать на стрессовые факторы — кто-то начнет употреблять алкоголь, кто-то вернется к курению, поэтому в целом, конечно, лучше не нервничать, но говорить о том, что стресс сам по себе определенно ведет к тяжелым, необратимым последствиям для матери и ребенка, нельзя.

10. Во время беременности можно красить волосы, завязывать их в узел и стричься

То, что нельзя завязывать волосы в узел и стричься — это простые суеверия, и опровергать их с позиции науки бессмысленно. Почему возникают опасения по поводу красок для волос, понятно, но в действительности сейчас нет оснований запрещать беременных красить волосы.

Вещества, которые содержатся в красках, плохо проникают через кожу и на весь организм в целом не действуют.

Рекомендуется только соблюдать правила, которые указаны на упаковке, а при особой настороженности просто не краситься в первом триместре. Еще нужно помнить, что во время беременности волосы могут вести себя непредсказуемо и результат окрашивания бывает неожиданным.

11. Во время беременности можно поднимать руки и вязать — обвитие пуповины это не спровоцирует

Это, опять же, суеверия, никак не связанные с устройством организма. Но даже если предположить, что правда есть действия, с помощью которые женщина помогает пуповине обвиться вокруг шеи ребенка, то не очевидно, почему их надо избегать. Обвитие пуповины случается часто и в подавляющем большинстве случаев не ведет к каким-то проблемам.

Татьяна Румянцева, акушер-гинеколог Центрального НИИ эпидемиологии

Ольга Макулова, терапевт клиники ЭКО «АльтраВита»

Дарья Саркисян

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Во всем Крыму пропало электричество
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Крым снова остался без электричества
Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь