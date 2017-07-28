Говорят, при беременности нельзя заниматься спортом, красить волосы и летать на самолете. Это правда?

Источник: Reuters

1. Заниматься сексом можно (если нет противопоказаний)

Вагинальный секс на любом сроке в любой позе не может навредить плоду или вызвать преждевременные роды, если к этому занятию нет противопоказаний. Околоплодные воды, толстые стенки матки, упругая шейка матки — это хорошие амортизаторы, которые справятся с интенсивными колебаниями, и сперма, конечно, сквозь околоплодный пузырь, окружающий ребенка, не проникнет. Неприятные ощущения у женщины во время секса — не признак того, что половой акт приносит вред. Но есть два момента, о которых надо знать:

Если у мужчины есть заболевание, передающееся половым путем, то заниматься сексом нельзя. Если мужчина занимается сексом не только с этой женщиной или если это новый партнер, то нужно использовать презерватив. Секс противопоказан, если есть некоторые осложнения (например, вагинальное кровотечение или подтекание околоплодных вод), и в этом случае нужно обязательно идти ко врачу.

Оральным сексом тоже вполне можно заниматься, но не надо интенсивно дуть во влагалище: есть очень маленький риск того, что воздух попадет в сосуд и это вызовет проблемы.

Анальный секс может вызывать неприятные ощущения при беременности, если у женщины появился геморрой, а это бывает нередко.

2. Никакой специальной диеты для беременных нет

Это должно быть просто здоровое питание, причем необходимости целенаправленно есть «за двоих» нет — надо немного увеличить количество еды во втором и третьем триместрах (если у женщины двойня, рекомендации чуть другие). Если есть слишком много, это может быть вредно для ребенка. Но несмотря на то, что специальной диеты нет, существуют нюансы:

Мясо, птица, яйца и рыба должны быть хорошо прожарены/запечены/сварены, и никаких сырых участков там оставаться не может. То есть никакого бифштекса с кровью. Молоко должно быть как минимум пастеризованным, как и продукты, сделанные из него; овощи и фрукты — мытыми. Благодаря всему этому у женщины меньше рисков столкнуться с опасными инфекциями. Например, с листериозом, который можно получить, если выпить непастеризованное молоко или съесть недостаточно нагретый хот-дог. Эта инфекция ведет к очень и очень тяжелым последствиям вроде выкидыша или мертворождения.

Эта инфекция ведет к очень и очень тяжелым последствиям вроде выкидыша или мертворождения. Женщине во время беременности нужно больше железа, и в принципе эту потребность можно закрыть, если наладить нормальное питание, но для страховки врач может назначить и препараты железа или вообще мультивитаминный комплекс (хотя далеко не все они хороши и полезны; более того, некоторые прямо вредны).

Лучше есть побольше клетчатки (ее много в сливах, бобах, миндале) и не ограничивать себя в жидкости, так как при беременности чаще случаются запоры. Кстати, пить нужно даже при отеках — в противном случае отеки не уменьшатся, но общее состояние ухудшится.

Лучше, чтобы в рационе было меньше рыбы, которая может содержать метилртуть. Не есть ее очень легко: это редкие для супермаркетов виды вроде акулы, рыбы-меч и большеглазового тунца.

и большеглазового тунца. Нет никакой необходимости исключать из рациона популярные аллергены, к которым любят причислять, к примеру, красные продукты, арахис и яйца.

Сейчас уже есть достаточно хороших исследований, которые показали: такая диета никак не предотвращает развитие аллергии у ребенка.

Поэтому врачебные организации не рекомендуют избегать аллергенов, если у женщины нет на них соответствующей реакции.

Кофе пить можно. Ограничения тут есть, но все же можно. Американская коллегия акушеров-гинекологов называет безопасными 200 мг кофеина в день. Это примерно 2−3 чашки растворимого кофе (плюс надо учитывать, что кофеин есть еще в чае и шоколаде).

называет безопасными 200 мг кофеина в день. Это примерно 2−3 чашки растворимого кофе (плюс надо учитывать, что кофеин есть еще в чае и шоколаде). Так как речь о здоровом питании, то, конечно же, в него не входят торты, сосиски и лапша быстрого приготовления. Однако если беременность протекает нормально и у женщины нет хронических заболеваний, то ни для нее, ни для ребенка не будет смертельной угрозы, если она иногда съест что-то неполезное. Хотя лучше, конечно, делать это пореже и уж точно исключать из рациона трансжиры (они есть в картофельных чипсах, жареных блюдах из фастфуда и всяких пирожных)

неполезное. Хотя лучше, конечно, делать это пореже и уж точно исключать из рациона трансжиры (они есть в картофельных чипсах, жареных блюдах из фастфуда и всяких пирожных) Употреблять алкоголь во время беременности никакая врачебная организация не рекомендует. У алкоголя есть тератогенный эффект, то есть он нарушает развитие плода. При этом больше всего у нас знаний о фетальном алкогольном синдроме, когда женщина регулярно употребляет большие дозы алкоголя. При этом говорить с уверенностью, что бокал вина за беременность приведет к тяжелым последствиям, никто не может. С другой стороны, печень ребенка формируется одной из последних, а алкоголь проникает через плаценту, поэтому потенциальная угроза есть, по всей видимости, при любых дозах.

3. Беременной женщине можно принимать лекарства. Просто не все

Иногда без лекарств будет просто-напросто хуже для всех. Например, если у женщины поднялась температура. В первом триместре значимое повышение температуры крайне опасно для плода, поэтому необходимо принимать парацетамол и по возможности лечить основное заболевание (если это ОРВИ, то, к сожалению, лечить не получится, но и вреда такая инфекция сама по себе не принесет). Если у женщины эпилепсия, тяжелая депрессия или любое другое заболевание, которое без лечения приведет к серьезным последствиям, то вместе с врачом необходимо понять, какие препараты принесут больше пользы, чем вреда.

Во многих других случаях советоваться с врачом по поводу лекарств тоже важно, особенно в первом триместре: подавляющее большинство препаратов плохо изучено у беременных, рекомендации постоянно обновляются, в некоторых российских инструкциях есть недостоверная информация или устаревшая информация.

Но чего точно лучше избегать — это фитотерапии. Успокоительные «травки», «травки» для лечения инфекций мочевыводящих путей плохо изучены, имеют неизвестные риски для беременных и не доказали свою эффективность. Причем если фитотерапия применяется, к примеру, вместо антибиотиков при цистите, то это определенно вредно и может закончиться пиелонефритом.

4. Беременной женщине нужно заниматься спортом — никакого постельного режима

От физической активности много плюсов: она, например, должна снизить риск осложнений беременности, от схваток дело быстрее перейдет непосредственно к рождению ребенка, и он скорее будет не крупным.

Постельный режим доказанной пользы ни при каких состояниях не имеет, а вот риск тромбозов повышает, поэтому рекомендации «у вас угроза прерывания беременности, идите домой — полежите» не имеют никаких оснований. Тем более что «угрозу» в России обнаруживают гораздо чаще, чем она в действительности есть.

В общем, физические нагрузки прямо рекомендованы беременным женщинам, если нет редких противопоказаний. Интенсивность тренировок зависит от подготовки, сопутствующих заболеваний и особенностей. Вид физической активности должен приносить удовольствие, какого-то одного лучшего нет. Но существуют ограничения: точно не стоит заниматься контактными видами спорта, такими, при которых можно упасть, и подводным плаванием. Если женщина занимается с тренером, то его лучше предупредить о беременности.

Напрягаться нужно настолько, чтобы в процессе тренировки женщина могла нормально говорить. Обычная рекомендация: 30-минутные тренировки 5−7 раз в неделю, но начинать можно и с 10 минут в день.

5. Если есть показания, от УЗИ, КТ и МРТ лучше не отказываться

Даже если говорить об ионизирующем излучении (радиации), то есть рентгенографии и компьютерной томографии (КТ), то обычно риски для женщины и ребенка сильно ниже, чем представляется. Во-первых, не так-то просто сделать столько исследований, чтобы доза облучения была угрожающей. Во-вторых, обычно облучение приходится не на область живота, и ее всегда, если необходимо, можно защитить. В-третьих, неверный диагноз или отсутствие диагноза без необходимой рентгенографии или КТ может быть опасно для здоровья и даже жизни матери.

Ультразвуковые исследования (УЗИ) очень важны во время беременности, и сейчас есть огромное количество данных, которые говорят, что этот метод безопасен.

Никакие ужасы с женских форумов о визжащей или расплетающейся ДНК ребенка не имеют отношения к действительности.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) тоже безопасна. Опасения вызывает разве что контраст гадолиний, который иногда вводят внутривенно, чтобы выполнить это исследование.

6. Жить с домашними животными можно. Только не со всеми.

Беременной женщине лучше совсем не иметь дела с грызунами (кролики к грызунам не относятся): они распространяют опасный для плода вирус лимфоцитарного хориоменингита. Рептилии отлично разносят сальмонеллу, и с ними тоже лучше общаться поменьше. С другими животными надо просто соблюдать элементарные правила гигиены. Ну и, конечно, все знают: беременная женщина не должна менять кошачий лоток — так получится свести к минимуму риск заболеть токсоплазмозом. С той же целью лучше не заводить котенка и не общаться с незнакомыми кошками.

7. Беременная женщина должна прививаться

Беременной женщине нужно привиться от гриппа в сезон (у беременных эта инфекция чаще вызывает осложнения), а в третьем триместре — от коклюша, чтобы передать ребенку антитела и на первое время после рождения защитить от этого заболевания. Что противопоказано беременным, так это живые вакцины. При этом, если так случилось, что женщина привилась и только потом узнала, что беременна, то нет никаких оснований прерывать беременность: риски тут достаточно малы. Все остальные прививки можно делать, если вокруг не очень благополучная обстановка. Например, вы едете туда, где часто встречается гепатит A или другая инфекция, от которой есть прививка.

8. Беременным женщинам можно летать, если нет противопоказаний

Здоровой беременности у здоровой женщины полеты никак навредить не могут, и особенно беречься в каком-либо из триместров не стоит. Но, конечно, самолет — не лучшее место для родов, поэтому логично воздержаться от полетов на последних неделях беременности (тем более если это долгий перелет). Собственно, авиакомпании часто тоже устанавливают ограничения, и если живот уже большой, у женщины, скорее всего, попросят справку от врача о сроке и разрешении на полет.

У беременных тромбы образуются чаще, чем у небеременных, и многочасовые перелеты могут усугубить ситуацию. Но с этим реально справиться, если достаточно пить и много двигать ногами. Еще врач может рекомендовать компрессионный трикотаж с той же целью.

Нет никаких поводов бояться радиации на большой высоте: да, ее уровень немного повышается, но здоровью это не вредит (если, конечно, женщина не летает с той же частотой, что и члены экипажа). Как и прохождение всевозможных рамок и сканеров в аэропорту.

9. Беременным можно нервничать

Конечно, это прекрасно, когда нет поводов переживать и беспокоиться, но если уж это произошло, то вряд ли стоит нервничать из-за того, что нервничаешь и это якобы может навредить ребенку. Связи между стрессом и преждевременными родами или врожденными дефектами у ребенка исследователи не нашли. И все же риск есть: по всей видимости, сильный стресс вроде потери близкого человека в первом триместре может привести к выкидышу. И кроме того, женщины могут по-разному реагировать на стрессовые факторы — кто-то начнет употреблять алкоголь, кто-то вернется к курению, поэтому в целом, конечно, лучше не нервничать, но говорить о том, что стресс сам по себе определенно ведет к тяжелым, необратимым последствиям для матери и ребенка, нельзя.

10. Во время беременности можно красить волосы, завязывать их в узел и стричься

То, что нельзя завязывать волосы в узел и стричься — это простые суеверия, и опровергать их с позиции науки бессмысленно. Почему возникают опасения по поводу красок для волос, понятно, но в действительности сейчас нет оснований запрещать беременных красить волосы.

Вещества, которые содержатся в красках, плохо проникают через кожу и на весь организм в целом не действуют.

Рекомендуется только соблюдать правила, которые указаны на упаковке, а при особой настороженности просто не краситься в первом триместре. Еще нужно помнить, что во время беременности волосы могут вести себя непредсказуемо и результат окрашивания бывает неожиданным.

11. Во время беременности можно поднимать руки и вязать — обвитие пуповины это не спровоцирует

Это, опять же, суеверия, никак не связанные с устройством организма. Но даже если предположить, что правда есть действия, с помощью которые женщина помогает пуповине обвиться вокруг шеи ребенка, то не очевидно, почему их надо избегать. Обвитие пуповины случается часто и в подавляющем большинстве случаев не ведет к каким-то проблемам.

Татьяна Румянцева, акушер-гинеколог Центрального НИИ эпидемиологии

Ольга Макулова, терапевт клиники ЭКО «АльтраВита»