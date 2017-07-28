Подрядчик рассказал о реконструкции плато Ай-Петри
Реконструкцию плато планируют закончить 20 октября 2017 года.
Реконструкцию плато планируют закончить 20 октября 2017 года.
Освобожденной от самостроев территории на плато
«Это не реконструкция, а скажем так, возвращение к первоначальному виду. Единственное, что мы там добавляем, — тротуарные дорожки, навесы, скамейки. То есть это не капитальная реконструкция», — отметил он.
Кабанов также уточнил, что работы планируют завершить к середине октября. Он напомнил, что дорога на
«Планируем это все закончить 20 октября текущего года, — подчеркнул Кабанов. — Изначально мы хотели перекрывать дорогу, потому что очень много материалов придется туда поднимать наверх. Но сейчас мы стараемся их завозить ночью».
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