Подрядчик рассказал о реконструкции плато Ай-Петри

Освобожденной от самостроев территории на плато Ай-Петри пообещали придать «первоначальный вид с прогулочными зонами», передает Крыминформ, ссылаясь на депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова.

«Это не реконструкция, а скажем так, возвращение к первоначальному виду. Единственное, что мы там добавляем, — тротуарные дорожки, навесы, скамейки. То есть это не капитальная реконструкция», — отметил он.

Кабанов также уточнил, что работы планируют завершить к середине октября. Он напомнил, что дорога на Ай-Петри не перекрывалась. Подобные меры предприняты для того, чтобы не нарушать комфорт туристов и местных жителей.

«Планируем это все закончить 20 октября текущего года, — подчеркнул Кабанов. — Изначально мы хотели перекрывать дорогу, потому что очень много материалов придется туда поднимать наверх. Но сейчас мы стараемся их завозить ночью».