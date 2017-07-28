Мошенники пытаются оформить жителям Татарстана пенсии по курсу советского рубля

(Город Казань KZN.RU, 28 июля). В Татарстане зафиксированы случаи оформления заявлений о перерасчете пенсии по курсу советского рубля сторонними организациями, которые уверяют граждан, что пенсия возрастет в 10 раз.

Отделение Пенсионного фонда России по РТ обращает внимание на то, что с 1 января 1992 года все пенсии граждан, назначенные в советский период, были пересчитаны с учетом переходных положений в соответствии с законом № 340−1, и не предусматривают перевод пенсии по курсу советского рубля (курсу золота).