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11:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Мошенники пытаются оформить жителям Татарстана пенсии по курсу советского рубля

Отделение Пенсионного фонда России по РТ просит граждан остерегаться недобросовестных сторонних организаций.

(Город Казань KZN.RU, 28 июля). В Татарстане зафиксированы случаи оформления заявлений о перерасчете пенсии по курсу советского рубля сторонними организациями, которые уверяют граждан, что пенсия возрастет в 10 раз.

Отделение Пенсионного фонда России по РТ обращает внимание на то, что с 1 января 1992 года все пенсии граждан, назначенные в советский период, были пересчитаны с учетом переходных положений в соответствии с законом № 340−1, и не предусматривают перевод пенсии по курсу советского рубля (курсу золота).

В случае возникновения вопросов можно обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства, в контакт-центр Отделения ПФР в РТ: (843)279−27−27, написать обращение в мессенджер Telegram: 8−927−419−27−27 или задать вопрос в социальных сетях.

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