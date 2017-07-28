Мошенники пытаются оформить жителям Татарстана пенсии по курсу советского рубля
Отделение Пенсионного фонда России по РТ просит граждан остерегаться недобросовестных сторонних организаций.
Отделение Пенсионного фонда России по РТ просит граждан остерегаться недобросовестных сторонних организаций.
(Город Казань KZN.RU, 28 июля). В Татарстане зафиксированы случаи оформления заявлений о перерасчете пенсии по курсу советского рубля сторонними организациями, которые уверяют граждан, что пенсия возрастет в 10 раз.
Отделение Пенсионного фонда России по РТ обращает внимание на то, что с 1 января 1992 года все пенсии граждан, назначенные в советский период, были пересчитаны с учетом переходных положений в соответствии с законом № 340−1, и не предусматривают перевод пенсии по курсу советского рубля (курсу золота).
В случае возникновения вопросов можно обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства, в