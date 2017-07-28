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12:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Активисты ОНФ проверили качество благоустройства в Ангарске

Активисты Общероссийского народного фронта 27 июля 2017 года проверили реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ангарске. Как рассказала эксперт регионального Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Юлия Букрей, активисты проверили работы по благоустройству, ведущиеся во дворе дома номер 10 в 19-м микрорайоне Ангарска, сообщает пресс-служба ОНФ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы увидели, что работы по благоустройству двора этого большого дома, состоящего из нескольких блок-секций, идут полным ходом. Внутриквартальный проезд для удобства большинства жителей стал сквозным. Было проведено расширение дороги, установлен бордюрный камень, высота которого не позволит нерадивым автолюбителям заезжать на газоны. В то же время, для удобства горожан, имеющих легковые автомобили, оборудованы три новых парковочных кармана. Будут установлены урны и скамейки. А сегодня уже идет подготовка к укладке асфальта, именно этого жители особенно ждали», — сказала Юлия Букрей. По её словам, на проведение всех работ по благоустройству дворового пространства запланированы средства в сумме 2 млн 665 тысяч рублей.

Как рассказала Юлия Букрей, во время разговора с активистами ОНФ жители двора поделились впечатлениями, что довольны качеством работы подрядной организации. Люди рассказали, что готовы что-то сделать и своими силами, и для них главным плюсом при включении в проект в 2017 году стала возможность укладки нового асфальтового покрытия внутриквартальной дороги.

«В Ангарске, как и во всех остальных городах Иркутской области, где реализуется проект в 2017 году, наша главная задача — общественный контроль. Мы проконтролируем качество и сроки выполнения всех запланированных работ по благоустройству территорий, с учетом всех пожеланий граждан. Ключевой фактор — насколько активно сами горожане будут принимать участие в общественном контроле, а также в реализации этого приоритетного федерального проекта», — подчеркнула активист Общероссийского народного фронта.

Юлия Букрей рассказала жителям, что проект продолжится в 2018 году и в дальнейшем. Инициативным жителям соседних дворов в Ангарском муниципальном образовании важно знать, что они уже сегодня могут провести общие собрания собственников жилья, подготовить протоколы общих собраний и подать заявку в местные органы власти, чтобы благоустроить свои дворы в 2018 году, резюмировала активист ОНФ.

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