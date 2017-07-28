Летопись Хабаровского края выпустили деловые хабаровчанки

В печатном издании рассказаны 104 истории жизни ветеранов войны и труда, юристов, работников культуры и науки, лидеров общественных организаций, представителей сферы образования, медицины, спортсменов и бизнесменов, которые живут в Хабаровском крае. 71 человек — это жители дальневосточной столицы.

— В книге собраны истории людей, проживающих в Хабаровске и в Хабаровском крае. Тех, кто своим трудом, умением, профессионализмом, неравнодушием, преданностью нашей дальневосточной земле внесли значительный вклад в развитие нашего региона. Самая главная наша цель — рассказать о них и о том, какое богатство они создают на территории края, — рассказала председатель городского Союза женщин Альбина Коровина. На подготовку издания ушло около двух лет. Материалы собирали и обрабатывали журналисты. Книга получилась объемом 120 страниц, ее выпуском занимались специалисты издательского дома из Иркутска.