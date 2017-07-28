Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
Как нас грабят платежные терминалы
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Сеть в восторге от невероятной свадьбы Никиты Преснякова - СМИ
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Атаман Козицын: Мы их загоним за Киев, восстановим Киевскую Русь
Саакашвили о планах после лишения гражданства
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
11:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Летопись Хабаровского края выпустили деловые хабаровчанки

Состоялась презентация книги «Хабаровский край в лицах. Современная летопись».

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Презентация книги состоялась в Дальневосточной научной библиотеке. Подготовкой книги занимался Хабаровский городской Союз женщин совместно с издательским домом «Акма» из Иркутска, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В печатном издании рассказаны 104 истории жизни ветеранов войны и труда, юристов, работников культуры и науки, лидеров общественных организаций, представителей сферы образования, медицины, спортсменов и бизнесменов, которые живут в Хабаровском крае. 71 человек — это жители дальневосточной столицы.

— В книге собраны истории людей, проживающих в Хабаровске и в Хабаровском крае. Тех, кто своим трудом, умением, профессионализмом, неравнодушием, преданностью нашей дальневосточной земле внесли значительный вклад в развитие нашего региона. Самая главная наша цель — рассказать о них и о том, какое богатство они создают на территории края, — рассказала председатель городского Союза женщин Альбина Коровина. На подготовку издания ушло около двух лет. Материалы собирали и обрабатывали журналисты. Книга получилась объемом 120 страниц, ее выпуском занимались специалисты издательского дома из Иркутска.

На презентацию издания пришли герои книги, представители администрации города и правительства края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Маккейн подал решающий голос против закона об отмене Obamacare
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - 7 обладательниц «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь