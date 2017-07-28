Челябинский городской бор станет больше на 60 гектаров
В состав особо охраняемой территории войдут урочище Монахи и пойма реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова.
В состав особо охраняемой территории войдут урочище Монахи и пойма реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова.
Челябинский городской бор станет больше на 60 гектаров за счет присоединения новых территорий — урочища Монахи и поймы реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации
По словам директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александра Лагунова, прибрежная зона реки — это участок повышенного биологического разнообразия. «Там гнездится большое количество птиц, обитает множество насекомых, в том числе редких. Есть возможность соорудить и разместить в бору платформы для гнездования крупных хищных птиц.
Кроме того, на территории будут развешены специальные гнездовые домики для утки гоголя, которая гнездится в дуплах. Деревьев с большими дуплами в бору не так много, поэтому лесники сделают специальные гоголятники, в которых эта достаточно редкая утка сможет выводить птенцов, добавил директор ООПТ.