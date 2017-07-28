Челябинский городской бор станет больше на 60 гектаров за счет присоединения новых территорий — урочища Монахи и поймы реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы областного Минэкологии, сейчас граница бора проходит по кромке леса у берега реки. Экологи утверждают, что включение прибрежной полосы в границы бора поможет сохранить и приумножить видовое биологическое разнообразие целебного хвойного леса, а главное — убережет эту территорию от застройки и другой хозяйственной деятельности.

По словам директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александра Лагунова, прибрежная зона реки — это участок повышенного биологического разнообразия. «Там гнездится большое количество птиц, обитает множество насекомых, в том числе редких. Есть возможность соорудить и разместить в бору платформы для гнездования крупных хищных птиц. Когда-то в нем гнездились орлы. В бору есть места, мало посещаемые людьми, — там мы установим платформы. Будем надеяться, что орлы сюда вернутся», — прокомментировал Лагунов.