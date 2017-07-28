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11:46 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский городской бор станет больше на 60 гектаров

В состав особо охраняемой территории войдут урочище Монахи и пойма реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова.

Челябинский городской бор станет больше на 60 гектаров за счет присоединения новых территорий — урочища Монахи и поймы реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы областного Минэкологии, сейчас граница бора проходит по кромке леса у берега реки. Экологи утверждают, что включение прибрежной полосы в границы бора поможет сохранить и приумножить видовое биологическое разнообразие целебного хвойного леса, а главное — убережет эту территорию от застройки и другой хозяйственной деятельности.

По словам директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александра Лагунова, прибрежная зона реки — это участок повышенного биологического разнообразия. «Там гнездится большое количество птиц, обитает множество насекомых, в том числе редких. Есть возможность соорудить и разместить в бору платформы для гнездования крупных хищных птиц. Когда-то в нем гнездились орлы. В бору есть места, мало посещаемые людьми, — там мы установим платформы. Будем надеяться, что орлы сюда вернутся», — прокомментировал Лагунов.

Кроме того, на территории будут развешены специальные гнездовые домики для утки гоголя, которая гнездится в дуплах. Деревьев с большими дуплами в бору не так много, поэтому лесники сделают специальные гоголятники, в которых эта достаточно редкая утка сможет выводить птенцов, добавил директор ООПТ.

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