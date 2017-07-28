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13:27 (мск), источник: Вести Сочи

Мэр Сочи: увеличивать номерной фонд курорта к ЧМ-2018 не нужно

По данным мэрии Сочи, в период проведения Кубка конфедераций — 2017 город-курорт в общей сложности посетило более 200 тыс. туристов. Например, общая загрузка отелей Имеретинской низменности на время турнира составила почти 69%. Об этом сообщил градоначальник Анатолий Пахомов.

«Увеличение номерного фонда в Сочи к чемпионату мира по футболу не требуется, так как на сегодняшний день у нас функционируют 1,8 тыс. объектов размещения на 73 тыс. номеров. С учетом гостевых домов и мини-отелей мы способны разместить единовременно до 200 тыс. гостей», — цитирует его «РИА Новости».

За организацию размещения участников и приглашенных гостей на футбольном ЧМ-2018 (как и на Кубке конфедераций — 2017) отвечает компания MATCH Accommodation — официальный поставщик услуг размещения FIFA. На сегодняшний день она подписала договоры с 28 отелями Сочи по размещению клиентских групп турнира, отметил Анатолий Пахомов.

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