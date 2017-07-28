Мэр Сочи: увеличивать номерной фонд курорта к ЧМ-2018 не нужно
По данным мэрии Сочи, в период проведения Кубка конфедераций — 2017
По данным мэрии Сочи, в период проведения Кубка конфедераций — 2017
«Увеличение номерного фонда в Сочи к чемпионату мира по футболу не требуется, так как на сегодняшний день у нас функционируют 1,8 тыс. объектов размещения на 73 тыс. номеров. С учетом гостевых домов и
За организацию размещения участников и приглашенных гостей на футбольном ЧМ-2018 (как и на Кубке конфедераций — 2017) отвечает компания MATCH Accommodation — официальный поставщик услуг размещения FIFA. На сегодняшний день она подписала договоры с 28 отелями Сочи по размещению клиентских групп турнира, отметил Анатолий Пахомов.