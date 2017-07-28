Мэр Сочи: увеличивать номерной фонд курорта к ЧМ-2018 не нужно

«Увеличение номерного фонда в Сочи к чемпионату мира по футболу не требуется, так как на сегодняшний день у нас функционируют 1,8 тыс. объектов размещения на 73 тыс. номеров. С учетом гостевых домов и мини-отелей мы способны разместить единовременно до 200 тыс. гостей», — цитирует его «РИА Новости».