Ультрасовременный спорткомплекс начали строить в Хабаровске
Тренировки в нем начнутся уже через три года.
Тренировки в нем начнутся уже через три года.
В Хабаровске построят ультрасовременный спорткомплекс. Тренироваться в нем спортсмены смогут начать через уже три года.
3,5 млрд рублей на строительство грандиозного объекта выделены из федеральной казны в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы»: для дальневосточной столицы это весьма крупные финансовые инвестиции в области спорта. Хабаровск также внес свою немалую лепту — город отвел под застройку 12 гектаров муниципальной земли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«По своим масштабам это будет крупнейшая и пока единственная на Дальнем Востоке спортивная
В хабаровский комплекс войдут открытый стадион с полноценным легкоатлетическим ядром; крытый легкоатлетический комплекс и крытый же каток; два спортивных зала для игровых видов спорта; общежитие гостиничного типа для спортсменов;
Как отметил ректор ДВГАФК, всеми возможностями нового комплекса смогут беспрепятственно пользоваться не только студенты академии физкультуры и спортсмены, но и жители города. Детские спортивные школы будут тренировать здесь своих учеников.
«Вот увидите, не пройдет и трех лет после ввода в строй этого комплекса, как у нас загорятся десятки новых спортивных звезд — с такой тренировочной базой этого просто не может не произойти. Он будет весьма полезен и для профессиональных спортсменов, защищающих честь страны в состязаниях, проходящих на территории стран АТР: в Хабаровске они смогут комфортно проходить акклиматизацию перед соревнованиями, тренироваться в хороших залах и отдыхать в уютной гостинице, набираясь сил для новых рекордов и побед», — сказал Сергей Галицын. Работы на объекте уже начались. До начала октября текущего года предстоит срезать сопки, засыпать и выровнять огромный овраг, раскинувшийся на месте будущей стройки рядом с жилым массивом «Волочаевского городка-2», в переулке Черепичном. Для того, чтобы ликвидировать
Как отметил Сергей Галицын, строительство будет вестись под постоянным контролем — как местным, так и из федерального центра, и пойдет по очень жесткому графику.