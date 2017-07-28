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11:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ультрасовременный спорткомплекс начали строить в Хабаровске

Тренировки в нем начнутся уже через три года.

Источник: Reuters

В Хабаровске построят ультрасовременный спорткомплекс. Тренироваться в нем спортсмены смогут начать через уже три года.

3,5 млрд рублей на строительство грандиозного объекта выделены из федеральной казны в рамках реализации государственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы»: для дальневосточной столицы это весьма крупные финансовые инвестиции в области спорта. Хабаровск также внес свою немалую лепту — город отвел под застройку 12 гектаров муниципальной земли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«По своим масштабам это будет крупнейшая и пока единственная на Дальнем Востоке спортивная учебно-тренировочная база, оснащенная по всем современным канонам, — рассказал ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры (ДВГАФК) Сергей Галицын. — Такие спорткомплексы в России есть пока только в Смоленске и Чайковском. Они хорошо зарекомендовали себя, поэтому проект уже можно считать типовым».

В хабаровский комплекс войдут открытый стадион с полноценным легкоатлетическим ядром; крытый легкоатлетический комплекс и крытый же каток; два спортивных зала для игровых видов спорта; общежитие гостиничного типа для спортсменов; учебно-лабораторный корпус с медико-восстановительным центром. В перспективе, когда введем в строй все вышеперечисленное, займемся еще и постройкой бассейна — площади земельного участка нам это позволяют. Также есть планы оборудовать специальные дорожки для лыжников и фанатов скандинавской ходьбы, площадки для любителей воркаута, роллердром либо что-то еще для поклонников современных и экстремальных видов спорта.

Как отметил ректор ДВГАФК, всеми возможностями нового комплекса смогут беспрепятственно пользоваться не только студенты академии физкультуры и спортсмены, но и жители города. Детские спортивные школы будут тренировать здесь своих учеников.

«Вот увидите, не пройдет и трех лет после ввода в строй этого комплекса, как у нас загорятся десятки новых спортивных звезд — с такой тренировочной базой этого просто не может не произойти. Он будет весьма полезен и для профессиональных спортсменов, защищающих честь страны в состязаниях, проходящих на территории стран АТР: в Хабаровске они смогут комфортно проходить акклиматизацию перед соревнованиями, тренироваться в хороших залах и отдыхать в уютной гостинице, набираясь сил для новых рекордов и побед», — сказал Сергей Галицын. Работы на объекте уже начались. До начала октября текущего года предстоит срезать сопки, засыпать и выровнять огромный овраг, раскинувшийся на месте будущей стройки рядом с жилым массивом «Волочаевского городка-2», в переулке Черепичном. Для того, чтобы ликвидировать мега-яму, грунт будут свозить с других строек, ведущихся в городе: требуются просто колоссальные объемы земли. С этой задачей строители рассчитывают справиться за август-сентябрь, после чего начнут забивать на площадке первые сваи.

Как отметил Сергей Галицын, строительство будет вестись под постоянным контролем — как местным, так и из федерального центра, и пойдет по очень жесткому графику.

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