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11:59 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли необычную связь между алкоголем и диабетом

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наблюдения за здоровьем датчан показали, что регулярное употребление умеренного количества вина или пива, но не крепких спиртных напитков, заметно снижает вероятность развития диабета и связанных с ним метаболических расстройств, говорится в статье, опубликованной в журнале Diabetes.

Источник: AP 2017
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«В прошлом, наши коллеги замечали, что умеренное употребление алкоголя заметно снижает вероятность развития диабета и у мужчин, и у женщин. С другой стороны, алкоголизм, наоборот, повышает вероятность его развития и делает ее максимально высокой. Разночтения в результатах этих наблюдений заставили нас проверить, как частота употребления спиртного влияет на эту связь», — пишут Янне Толструп (Janne Tolstrup) из университета Южной Дании в Копенгагене и ее коллеги.

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.

За последние годы ученые раскрыли множество факторов, влияющих на развитие диабета, в том числе различные экологические факторы, микрофлора кишечника, и даже то, как устроены не сами гены человека, а их белковая «обертка».

Как рассказывает Толструп, изучая все эти закономерности, ученые относительно недавно начали замечать, что на вероятность развития диабета сильно влияет то, пьет ли человек спиртное или нет.

Первые попытки понять, почему это происходит, привели к противоречивым результатам, что заставило медиков предположить, что подобная зависимость существует только для некоторых типов спиртных напитков, или что ее на самом деле не существует.

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Толструп и ее коллеги предположили, что одновременное и позитивное, и негативное влияние спиртного на вероятность развития диабета может быть связано не с объемом спиртного или тем, какую марку алкоголя предпочитает человек, а с тем, как он его пьет.

Для поиска ответов на этот вопрос медики проанализировали данные, которые собирали медицинские службы Дании в рамках проекта DANHES, в котором принимало участие около 70 тысяч жителей страны. Почти две тысячи из них приобрели диабет за пять лет наблюдений за их здоровьем, что позволило авторам статьи понять, как же именно алкоголь влияет на вероятность развития диабета.

Анализ этих данных раскрыл интересную зависимость — оказалось, что вероятность заполучить диабет зависела не только от объемов выпиваемого спиртного, но и того, как часто его пили участники DANHES. В частности, датчане, которые выпивали часто, но мало, гораздо реже страдали от диабета.

Для мужчин вероятность его развития сокращалась на 27%, а для женщин — на 32%.

Сильнее всего эта зависимость проявлялась для людей, пьющих 3−4 раза в неделю, и слабее всего — для людей, выпивающих один раз, но много.

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Что интересно, ученым не удалось найти связи между запоями и развитием диабета, но зато им удалось показать, что вино действительно является самым полезным из всех спиртных напитков. Толструп и ее коллеги связывают это с тем, что в вине содержатся полифенолы, благотворно влияющие на уровень сахара в крови. Чуть хуже «работало» пиво — оно сильно снижало вероятность развития диабета у мужчин, но никак не влияло на женщин.

С другой стороны, частота употребления водки и прочие крепких напитков никак не влияла на развитие диабета, что может объяснять то, почему раньше ученые получали противоречивые результаты. Все это, как считают авторы статьи, следует учитывать при профилактике диабета и борьбе с ним.

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