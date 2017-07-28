Сибирские ученые синтезировали эффективное лекарство против гриппа

В сообщении поясняется, что ряд новых производных был синтезирован путем направленной химической трансформации молекулы глицирретовой кислоты. Одно из соединений, как показало исследование специалистов Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, способно бороться с гриппом.

«Соединение солоксолон метил (СМ) — полусинетическое производное глицирретовой кислоты, содержащейся в корнях солодки, показало высокую активность против вируса гриппа А. Было продемонстрировано, что соединение существенно снижает титр вируса как in vitro, так и in vivo, и предотвращает развитие осложнений, связанных с инфицированием», — говорится в сообщении.

На мышиной модели ученые доказали, что солоксолон метил снижает титры (количество) вируса в легких инфицированных мышей, а также препятствует развитию в этом органе патологических изменений, приводящих к пневмонии.