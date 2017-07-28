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11:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске продлили закрытие движения троллейбусов

Причина — укладка асфальта на улице Героев Танкограда.

Источник: РИА "Новости"

В связи с продолжением работ по укладке асфальта на участке улицы Героев Танкограда от улицы Комарова до улицы Валдайской продлили ограничения в работе троллейбусов. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

«На данном участке открыть движение троллейбусов планируется к утру 7 августа » — рассказал руководитель аппарата ООО «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

Маршруты троллейбусов № 6 Первоозерный — ЧТЗ, № 1 9 Первоозерный — ПКиО и № 21 Вокзал — ТЭЦ 3 — на время проведения работ отменены.

Маршрут № 26 продолжает курсировать по трассе ЧТЗ — ул. Молдавская.

Маршрут троллейбуса № 11 ЧТЗ — АМЗ будет усилен машинами с маршрутами № 16.

Пассажиров просят учитывать данные изменения и заранее планировать маршруты поездок.

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