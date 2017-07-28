Жители Краснодара предложили переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в честь Сергея Галицкого

Источник: ЮГА.ру

Автор петиции говорит о том, что Галицкий «сделал, делает и продолжает делать очень много полезного для нашего города и края».

«И все мы знаем что этот человек славы не ищет. Что он искренне и от души заботится и переживает за Краснодар, край и жителей. Не зря он удостоен звания “Герой труда Кубани”. И самое малое что мы можем сделать в знак благодарности для Сергея Николаевича Галицкого, это переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в его честь», — сказано в петиции.

Автор обосновал выбор улицы тем, что на ней находится стадион «Краснодар», также улица не названа в чью-либо честь.

Ранее на портале Юга.ру выходил материал о переименовании улиц, вы можете прочитать его по ссылке.