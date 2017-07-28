Жители Краснодара предложили переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в честь Сергея Галицкого

Автор петиции говорит о том, что Галицкий «сделал, делает и продолжает делать очень много полезного для нашего города и края».
«И все мы знаем что этот человек славы не ищет. Что он искренне и от души заботится и переживает за Краснодар, край и жителей. Не зря он удостоен звания “Герой труда Кубани”. И самое малое что мы можем сделать в знак благодарности для Сергея Николаевича Галицкого, это переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в его честь», — сказано в петиции.
Автор обосновал выбор улицы тем, что на ней находится стадион «Краснодар», также улица не названа в чью-либо честь.
Ранее на портале Юга.ру выходил материал о переименовании улиц, вы можете прочитать его по ссылке.
Как сообщали Юга.ру, в феврале жители поселка Таманского Темрюкского района назвали улицу с разбитой дорогой в честь губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Улицу показали на видео, Кондратьев его увидел и поручил разобраться в ситуации.