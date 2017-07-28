Крым передаст Чечне здание в Алуште для создания детского санатория

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Совет министров Крыма принял решение безвозмездно передать Чечне здание в Алуште для создания учреждения отдыха и оздоровления детей. Об этом в пятницу сообщило Министерство имущественных и земельных отношений региона.

«Совет министров Республики Крым осуществит безвозмездную передачу из государственной собственности Республики Крым в собственность Чеченской Республики недвижимого имущества, расположенного в Алуште», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передача Чечне этого здания позволит «создать учреждение отдыха современного типа для отдыха и оздоровления детей» из этой кавказской республики.

«Это в свою очередь приведет к повышению уровня социально-экономического развития Республики Крым, в том числе санаторно-курортной отросли, а также приведет к созданию дополнительных рабочих мест, снижению напряженности на рынке труда Республики Крым и ежегодному увеличению дохода бюджета Республики Крым», — считают в министерстве.