Дожди и грозы со шквалистым ветром придут в Волгоград в воскресенье
Дожди и грозы со шквалистым ветром придут в Волгоград в воскресенье.
Дожди и грозы со шквалистым ветром придут в Волгоград в воскресенье.
Как сообщили ВДТВ в Волгоградском гидрометцентре ещё 2 дня волгоградцы будут под гнётом жаркой погоды. Но уже в воскресенье ситуация поменяется — вместо тёплого
Подробнее о погоде на ближайшие дни:
В Волгоградской области ожидается переменная облачность.
28 июля будет ясно и без осадков. Ветер
29 июля ситуация сохранится. Будет ясно и без осадков. Ветер
А вот 30 июля в регионе местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и вероятен град. Ветер южный,