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12:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дожди и грозы со шквалистым ветром придут в Волгоград в воскресенье

Дожди и грозы со шквалистым ветром придут в Волгоград в воскресенье.

Как сообщили ВДТВ в Волгоградском гидрометцентре ещё 2 дня волгоградцы будут под гнётом жаркой погоды. Но уже в воскресенье ситуация поменяется — вместо тёплого юго-восточного ветра в регион придёт юго-западный ветер с переходом на северо-западный, который принесёт дожди, грозы и возможно даже град.

Подробнее о погоде на ближайшие дни:

В Волгоградской области ожидается переменная облачность.

28 июля будет ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью +20…+25ºС, местами до +15ºС; днем +32…+37ºС, местами до +40…+41ºС.

29 июля ситуация сохранится. Будет ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 6−11м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +22…+27ºС, местами до +17ºС; днем +33…+38ºС, местами +40…+41ºС.

А вот 30 июля в регионе местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и вероятен град. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 6−11м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с. Температура воздуха: ночью +22…+27ºС, местами до +17ºС; днем +27…+32ºС, местами до +37ºС.

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