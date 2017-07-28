Дожди и грозы со шквалистым ветром придут в Волгоград в воскресенье.

Как сообщили ВДТВ в Волгоградском гидрометцентре ещё 2 дня волгоградцы будут под гнётом жаркой погоды. Но уже в воскресенье ситуация поменяется — вместо тёплого юго-восточного ветра в регион придёт юго-западный ветер с переходом на северо-западный, который принесёт дожди, грозы и возможно даже град.

Подробнее о погоде на ближайшие дни:

В Волгоградской области ожидается переменная облачность.

28 июля будет ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью +20…+25ºС, местами до +15ºС; днем +32…+37ºС, местами до +40…+41ºС.

29 июля ситуация сохранится. Будет ясно и без осадков. Ветер юго-восточный 6−11м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью +22…+27ºС, местами до +17ºС; днем +33…+38ºС, местами +40…+41ºС.