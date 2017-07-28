Пляж Зеленоградска намерены проверить на безопасность
Проверку проведут в связи с происшествием, которое произошло 22 июля.
Проверку проведут в связи с происшествием, которое произошло 22 июля.
Пляж Зеленоградска проверят на безопасность в связи с происшествием, которое произошло 22 июля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Согласно информации очевидцев, вечером 22 июля отдыхающие вытащили из воды и самостоятельно оказали первую помощь тонущей женщине. Предварительно известно, что пострадавшая пыталась помочь двум детям, которых уносило от берега сильным течением, хотя сама не умела плавать. Сейчас она находится в больнице. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Свидетели сообщают, что спасательные вышки, расположенные на пляже, в момент происшествия были пусты. В связи с этим заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в