Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
26-летний Никита Пресняков женился
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: России отказали в немедленном возвращении долга Украины
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14События недели в фотографиях
12:33 (мск), источник: РИА Новости

НАСА опубликовало первые «реалистичные» снимки красного пятна Юпитера

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Участники миссии Juno и «гражданские» ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера, которое мы теперь можем увидеть так, если бы мы смотрели на него своими глазами. Фотография была опубликована на сайте НАСА.

Источник: NASA

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Читайте также
Зонд Juno записал «музыку» Юпитера и сфотографировал его кольца

Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра инженеры НАСА зафиксировали неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером. Позже Болтон и его коллеги отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с «высокой» орбиты.

В начале июля Juno в седьмой раз сблизился с Юпитером и получил серию уникальных снимков Большого красного пятна, мощнейшего урагана-антициклона в верхних слоях атмосферы планеты, бушующего уже почти две сотни лет.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли — оно примерно в 1,3−3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.

Как сегодня считают астрономы, «большое пятно» работает, как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в его невозможно горячую атмосферу.

Читайте также
Станция Juno сделала снимок гигантского вихря на Юпитере

Первые снимки этого пятна, которые участники миссии Juno представили публике две недели назад, были получены камерой JunoCam при помощи специальных фильтров, «удаляющих» те части цветовой гаммы, которые являются бесполезными для ученых. Поэтому и Большое красное пятно, и остальные регионы поверхности Юпитера выглядят на них не так, какими бы мы их лицезрели, если бы находились на орбите планеты-гиганта, подобно героям фильма «Одиссея-2001».

Специалисты НАСА и Бьорн Йонсон (Bjorn Jonsson), астроном-любитель из Исландии, потратили две последних недели на то, чтобы объединить эти снимки и получить реалистичную картинку того, как выглядит Большое пятно и сам Юпитер в естественных тонах.

Эта фотография, как отмечает Йонсон, позволяет каждому человеку представить, что он сейчас находится на высоте примерно в 14 тысяч километров от поверхности Юпитера, совершая облет вокруг него вместе с Juno.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову
Сможет ли Китай ответить на ядерный удар США
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь