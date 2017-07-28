НАСА опубликовало первые «реалистичные» снимки красного пятна Юпитера

Источник: NASA

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

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Проверка всех научных инструментов Juno и переход на новую, более удобную для ведения наблюдений орбиту должны были состояться в середине октября 2016 года, однако буквально перед началом этого маневра инженеры НАСА зафиксировали неполадки в работе двигателя, которые заставили инженеров миссии отложить его на следующее сближение с Юпитером. Позже Болтон и его коллеги отказались от подобных планов на неопределенное время и начали вести наблюдения за Юпитером с «высокой» орбиты.

В начале июля Juno в седьмой раз сблизился с Юпитером и получил серию уникальных снимков Большого красного пятна, мощнейшего урагана-антициклона в верхних слоях атмосферы планеты, бушующего уже почти две сотни лет.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли — оно примерно в 1,3−3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.

Как сегодня считают астрономы, «большое пятно» работает, как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в его невозможно горячую атмосферу.

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Первые снимки этого пятна, которые участники миссии Juno представили публике две недели назад, были получены камерой JunoCam при помощи специальных фильтров, «удаляющих» те части цветовой гаммы, которые являются бесполезными для ученых. Поэтому и Большое красное пятно, и остальные регионы поверхности Юпитера выглядят на них не так, какими бы мы их лицезрели, если бы находились на орбите планеты-гиганта, подобно героям фильма «Одиссея-2001».

Специалисты НАСА и Бьорн Йонсон (Bjorn Jonsson), астроном-любитель из Исландии, потратили две последних недели на то, чтобы объединить эти снимки и получить реалистичную картинку того, как выглядит Большое пятно и сам Юпитер в естественных тонах.