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13:13 (мск), источник: БЕЛТА

Минздрав предлагает запретить курение на балконах

В ответе сообщается, что после проведенного общественного обсуждения проекта декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения» работа над документом продолжается.

Источник: БЕЛТА

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав предлагает включить балконы и лоджии в список общественных мест, где запрещено курение. Об этом говорится в ответе министерства на коллективное обращение, которое поступило в Палату представителей Национального собрания Беларуси и в Минздрав, сообщает БЕЛТА.

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В ответе сообщается, что после проведенного общественного обсуждения проекта декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения» работа над документом продолжается. Минздравом с учетом многочисленных предложений граждан, которые касались запрета курения на балконах и лоджиях квартир жилых домов, а также на прилегающей к жилым домам территории, инициировано внесение соответствующих дополнений в проект декрета.

Учитывая актуальность проблемы и многочисленные обращения граждан, Минздрав постоянно инициирует принятие мер, направленных на ужесточение законодательства по противодействию потреблению табачных изделий и охрану здоровья некурящей части населения.

Предложения в проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет принимались до 12 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Проект декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет вынесен на обсуждение’В целях проведения общественного обсуждения на Национальном правовом интернет-портале размещен проект декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения», направленный на совершенствование оборота табачных изделий и электронных систем курения, — говорится в сообщении.

Декретом, в частности, предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. В том числе это касается запрета на продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет.

К местам, в которых предлагается установить полный запрет, отнесены остановки общественного транспорта, переходы метрополитена, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. В этом списке также пляжи и лифты. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет.

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