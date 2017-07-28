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15:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса страны.

Источник: Ежедневник.by

«Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса: 168, 178, 182, 189, 228 и 243», — сообщается в пятницу на сайте узбекской Генпрокуратуры.

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает ведомство.

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Обвинение Каримовой предъявлено в том числе на основании показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, а также письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз, сообщает Генпрокуратура, пишет Интерфакс.

«Компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Каримова непосредственно оказывала содействие преступной деятельности организованной группы.

Ранее приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова была осуждена к пяти годам ограничения свободы.

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