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13:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В День ВМФ проход на «Аврору» будет бесплатным

Также свободный вход будет действовать в филиалы военно-морского музея.

Источник: РИА "Новости"

Крейсер «Аврора» откроют для свободного посещения ВМФ 30 июля, сообщается на официальном сайте Центрального военно-морского музея.

Кроме этого, без билета можно будет посетить экспозицию «Дорога жизни», Кронштадский морской собор и подводную лодку «Народоволец» на Шкиперском протоке.

Однако, в этот день будет полностью перекрыт вход на Заячий остров с утра до 15−00.

В 14:00 на Дворцовой площади начнется выступление морских и военных духовых оркестров. В 16:00 состоится сольный концерт Людмилы Сенчиной. В 20:00 — выступление Вячеслава Бутусова. Завершит программу концерт «Хора Турецкого» с проектом «Праздник песни».

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