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13:11 (мск), источник: Новости Перми

Хохловка, сладости и праздник топора: афиша на выходные в Перми и крае

Уже начиная с 28 июля жители Прикамья смогут окунуться в череду развлекательных мероприятий. Особенно этому будет способствовать теплая летняя погода. «Новости Перми» расскажут о самых ярких событиях на этот уик-энд.

28 июля

В пятницу стартует фестиваль KAMWA в Хохловке. Уже с утра в палаточном лагере начали принимать гостей. Само открытие намечено на 17:00. С этого момента посетителей будут развлекать участники фестиваля.

В 21:00 начнется KAMWAmusic с участием музыкантов «Волга» (Москва) и VEiiLA (Санкт-Петербург). Завершится программа в 01:00.

В селе Зарубино в этот день открывается «Праздник топора». В 16:00 начнется первый этап конкурса мастеров, а в 20:00 стартует концертная программа.

29 июля

Фестиваль KAMWA продолжится. Этот день обещает быть насыщенным для гостей, потому что откроются города мастеров, этнокино, состоится фестиваль воздушных змеев, в котором примут участие гости из Великобритании, Австрии и Германии. Музыканты будут выступать у реки и на главном сцене. Среди них: «Сипертас» (Коми), «Живые Ворота» (Москва), Obinitsa Seto Grupp (Эстония), Shaman Jungle (Белоруссия), Kila (Ирландия) и «Волга» (Москва). Музей Хохловка открыт с 10:00 до 19:00.

В 21:00 в фестивальном эколагере начнется концерт с участием Samosad Bend (Санкт-Петербург), DJ Hobta (Германия) и DJ Casto (Пермь).

В Добрянке в 12:00 откроется фестиваль сладостей. Гостей ждут ярмарка сладостей, картонный городок, больше чаепитие, приготовление самого большого торта в истории города. Также пройдет серия мастер-классов по росписи пряников, оформлению капкейков, приготовлению молочных коктейлей, добрянских вафель и рулета с манго.

Для тех, кто не хочет выезжать за пределы города, также пройдут развлекательные мероприятия. Так, на набережной в 15:00 начнется празднование Дня дружбы. В это время и до 18:00 запланированы танцевальные мастер-классы, творческие мастерские и музыкальные выступления. Для детско-родительской аудитории театр «Карабаска» покажет несколько интерактивных кукольных спектаклей под открытым небом. Пермский планетарий в ротонде на набережной установит солнечный телескоп, с помощью которого гости праздника смогут разглядеть центральный элемент нашей космической системы. Также пройдет дегустация национальных блюд.

В 18:00 начнется выступление ВИА REDRUM, который исполнит кавер-версии рок-н-рольных хитов.

30 июля

Воскресенье станет последним днем работы KAMWA. В планах праздник нового хлеба, музыка и многое другое. Гостей ждут выступления групп Tui Mamaki (Франция) и Kottarashky & The Rain Dongs (Болгария), дуэта Шаманакама (Пермь) и Андрей Виноградова (Москва).

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