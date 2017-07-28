Ряд улиц Астаны перекроют с 28 июля
Управление автомобильных дорог города Астаны планирует начать ремонт дорожного полотна на нескольких улицах Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».
Управление автомобильных дорог города Астаны планирует начать ремонт дорожного полотна на нескольких улицах Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».
Управление автомобильных дорог города Астаны планирует начать ремонт дорожного полотна на нескольких улицах Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».
В связи с чем на указанных ниже участках будет перекрыто движение автотранспортных средств. Так, 28 июля по 31 июля будет перекрыта улица Бейсекбаева на участке от Кенесары до проспекта Абая.
С 31 июля по 1 августа улица Бейсекбаева будет перекрыта на участке от Иманова до улицы Кенесары.
И с 1 по 3 августа эта же улица будет перекрыта на участке от улицы Кенесары до проспекта Абая.
Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.