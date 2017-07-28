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13:39 (мск), источник: Newtimes.kz

Ряд улиц Астаны перекроют с 28 июля

Управление автомобильных дорог города Астаны планирует начать ремонт дорожного полотна на нескольких улицах Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Управление автомобильных дорог города Астаны планирует начать ремонт дорожного полотна на нескольких улицах Астаны, передает ИА «NewTimes.kz».

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В связи с чем на указанных ниже участках будет перекрыто движение автотранспортных средств. Так, 28 июля по 31 июля будет перекрыта улица Бейсекбаева на участке от Кенесары до проспекта Абая.

С 31 июля по 1 августа улица Бейсекбаева будет перекрыта на участке от Иманова до улицы Кенесары.

И с 1 по 3 августа эта же улица будет перекрыта на участке от улицы Кенесары до проспекта Абая.

Управление рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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