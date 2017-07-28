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14:04 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцы будут снова страдать от жары в эти выходные

Температура поднимется до 43-х градусов.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие три, 29 — 31 июля, в регионах Казахстана ожидается очень сильная жара. Во многих регионах на эти объявлено штормовое предупреждение, сообщает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На юге, юго-востоке и юго-западе Казахстана в выходные дни сохранится очень жаркая погода без осадков. В дневные часы столбики термометров достигнут плюс 35…40º, местами 43ºС.

Уже в прошедшие сутки 27 июля в Алматы и Талдыкоргане были перекрыты максимумы температуры этого дня на 3º. За всю историю наблюдений, предыдущий температурный максимум для 27 июля был зафиксирован в 1943 году и составил 35,3 ºС.

На западе Казахстана, с прохождением атмосферного фронта, 31 июля ожидается спад жары, но в выходные синоптики прогнозируют местами плюс 37…41º.

По-летнему теплая погода, местами с грозовыми дождями, при грозе со шквалистым ветром, ожидаются в северных, центральных и восточных районах республики.

Температура воздуха на всей территории Казахстана ожидается выше климатической нормы на 3…7ºС.

В ближайшие трое суток, 29 — 31 июля, в связи с высоким температурным фоном в горах Алматинской области селеопасно.

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