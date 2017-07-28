Как поймать судака на Неве, не преступив новые правила рыболовства

Отныне суточный вылов любой рыбы в таких традиционных промысловых водоемах, как Ладога или Финский залив, ограничен. Один рыболов может поймать не более пяти килограммов корюшки, леща или щуки.

Рыбу попроще, такую, как плотва, можно поймать в двойном объеме. С судаком и сигом счет идет уже не на килограммы, а на хвосты — их можно добывать не более пяти. Правда, пока рыбаки и этого наловить не могут.

В рейд одновременно вышли сотрудники сразу двух ведомств. Транспорт и знание акватории обеспечивала Государственная инспекция по маломерным судам, диалог с рыбаками — Территориальное управление Росрыболовства.