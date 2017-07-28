Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Киев отреагировал на заявление посла Италии в Москве по Крыму
Льготы по оплате электроэнергии сократят
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Суд Лондона встал на сторону Украины по долгу России — СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
13:28 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Как поймать судака на Неве, не преступив новые правила рыболовства

Собираясь на рыбалку, не забудьте безмен, чтобы взвесить улов. Месяц назад вступили в законную силу новые правила рыболовства.

Отныне суточный вылов любой рыбы в таких традиционных промысловых водоемах, как Ладога или Финский залив, ограничен. Один рыболов может поймать не более пяти килограммов корюшки, леща или щуки.

Рыбу попроще, такую, как плотва, можно поймать в двойном объеме. С судаком и сигом счет идет уже не на килограммы, а на хвосты — их можно добывать не более пяти. Правда, пока рыбаки и этого наловить не могут.

В рейд одновременно вышли сотрудники сразу двух ведомств. Транспорт и знание акватории обеспечивала Государственная инспекция по маломерным судам, диалог с рыбаками — Территориальное управление Росрыболовства.

Нарушителей на этот раз не обнаружили, но, как говорят специалисты, их, как и цыплят, по осени считают, когда к берегам из глубины идет настоящая рыба.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
При раскопках в Крыму нашли останки младенца с вытянутым черепом
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Почти 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь