Жителей столицы Сибири будут штрафовать за купание в опасном котловане
Спасатели и полицейские запрещают сибирякам купаться в котловане на
Спасатели и полицейские запрещают сибирякам купаться в котловане на
В Новосибирске проверили котлован на
Этот водоем считается самым небезопасным и загрязненным в мегаполисе. В нем регулярно тонут люди. Однако, это не останавливает новосибирцев. В опасном котловане купаются взрослые, там же разрешают купаться и своим детям.
Дно этого водоема не очищено, ощущаются резкие перепады глубины, есть строительный мусор. Также в него стекают воды из ливневой канализации близлежащих домов.
Участники рейда объяснили отдыхающим на берегу о том, что купаться в этом месте опасно. На нарушителей оформили штрафы в размере от 300 до 1000 рублей.