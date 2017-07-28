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13:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жителей столицы Сибири будут штрафовать за купание в опасном котловане

Спасатели и полицейские запрещают сибирякам купаться в котловане на Юго-Западном жилмассиве.

В Новосибирске проверили котлован на Юго-Западном жилмассиве. Об этом рассказали в пресс-службе Спасателей МАСС.

Этот водоем считается самым небезопасным и загрязненным в мегаполисе. В нем регулярно тонут люди. Однако, это не останавливает новосибирцев. В опасном котловане купаются взрослые, там же разрешают купаться и своим детям.

Дно этого водоема не очищено, ощущаются резкие перепады глубины, есть строительный мусор. Также в него стекают воды из ливневой канализации близлежащих домов.

Участники рейда объяснили отдыхающим на берегу о том, что купаться в этом месте опасно. На нарушителей оформили штрафы в размере от 300 до 1000 рублей.

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