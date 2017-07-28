Жителей столицы Сибири будут штрафовать за купание в опасном котловане

В Новосибирске проверили котлован на Юго-Западном жилмассиве. Об этом рассказали в пресс-службе Спасателей МАСС.

Этот водоем считается самым небезопасным и загрязненным в мегаполисе. В нем регулярно тонут люди. Однако, это не останавливает новосибирцев. В опасном котловане купаются взрослые, там же разрешают купаться и своим детям.

Дно этого водоема не очищено, ощущаются резкие перепады глубины, есть строительный мусор. Также в него стекают воды из ливневой канализации близлежащих домов.