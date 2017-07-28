Москвичи смогут наблюдать звездопад в ночь на 29 июля

Источник: Reuters

«29 июля 2017 г. достигнет пика метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Он действует ежегодно с 12 июля по 23 августа.

Метеорный поток Южные Дельта-Аквариды можно будет наблюдать в небе над столицей в ночь на 29 июля 2017 г., по прогнозам Международной метеорной организации, максимальное число падающих звезд составит от 15 до 20 в час", — говорится в сообщении.

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Как пояснили в пресс-службе планетария, метеорный поток получил название Дельта-Аквариды, поскольку радиант расположен в созвездии Водолея (англ. Aquarius), вблизи звезды Дельта Водолея. Поток состоит из двух частей, Южных и Северных Дельта-Акварид. Южные Дельта-Аквариды являются сильным потоком, Северные — более слабым, их пик активности приходится на середину августа, когда наблюдается порядка 10 метеоров в час.

Сотрудники планетария советуют наблюдать Южные Дельта-Аквариды в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности находится созвездие Водолея. Луна в ночь максимума зайдет за горизонт после полуночи и не помешает наблюдениям. Пресс-служба планетария