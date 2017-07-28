Срочно! Незаконно снесли еще один памятник архитектуры в Челябинской области

В редакцию сайта cheltv.ru сегодня, 28 июля, обратился житель города.

«Проходил мимо, так как живу в центре, вижу, как дом сносят. По внешнему виду видно, что дом старый. Зашел на работе в интернет — вижу, что дом находится в реестре. Стал обзванивать органы власти. Мне даже объяснили, что за снос этого здания следует уголовная ответственность за незаконный снос памятников истории. В городе не так много памятников архитектуры, тем более дореволюционных. За неделю уже второй особняк сносят. Причем, ни паспорта объекта, никаких документов — ничего. Люди заехали, экскаватором сровняли дом с землей и все. А это все-таки центр. Утром снос начался и сейчас дом снесен практически до основания» — рассказал корреспонденту ГТРК «Южный Урал» Михаил Петров, житель Златоуста.

Снесенный купеческий особняк по адресу ул. Косотурская, 12 является памятником архитектуры регионального значения и занесен в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Златоустовского городского округа Челябинской области от 1999 года (№ 457).

«Звонили в министерство культуры областное, в комитет по сохранению культурного наследия. Там подтвердили, что разрешение на снос никто не давал. Позвонили в Южно-Уральское отделения всероссийского общества охраны памятников истории культуры — там тоже подтвердили информацию, что снос идет незаконно. В местном управлении культуры никто ничего сказать не может. Правоохранительные же органы не реагируют на это вовсе, поскольку «никого не убили», — добавил Михаил.

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, куда мы обратились за разъяснениями, также заинтересовался фактом незаконного сноса памятника архитектуры.

«Мы разбираемся в произошедшем. Госкомитет уже обратился в полицию, но итоговая информация будет только в понедельник — вторник. Нам уже поступала информация по поводу сноса объекта. Пока никаких комментариев дать не могу», — сообщил нам по телефону председатель Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.