Прикамцев просят соблюдать правила безопасности на воде

24 июля в реке Вишера в поселке Набережный был обнаружен мужчина 1991 года рождения, утонувший при купании.

25 июля в Кунгурском районе в деревне Кочебахтино на реке Сылва также при купании утонул мужчина 1984 года рождения.

27 июля в поселке Троица на реке Сылва было найдено тело мужчины 1972 года рождения. По данным МЧС, он утонул, решив искупаться.

Из общего числа утонувших прикамцев пятеро — дети.