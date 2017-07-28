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13:25 (мск), источник: Новости Перми

Прикамцев просят соблюдать правила безопасности на воде

По статистике МЧС, за прошедшую неделю в регионе утонули трое мужчин в возрасте от 26 до 45 лет. С начала года в Прикамье утонули 43 человека.

24 июля в реке Вишера в поселке Набережный был обнаружен мужчина 1991 года рождения, утонувший при купании.

25 июля в Кунгурском районе в деревне Кочебахтино на реке Сылва также при купании утонул мужчина 1984 года рождения.

27 июля в поселке Троица на реке Сылва было найдено тело мужчины 1972 года рождения. По данным МЧС, он утонул, решив искупаться.

Из общего числа утонувших прикамцев пятеро — дети.

Причины всех происшествий: несоблюдение правил безопасности на воде, а именно — купание в необорудованных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей без присмотра.

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