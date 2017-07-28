Грозовой фронт надвигается на Анапу

По данным анапской метеостанции, сегодня, 28 июля, в период с 11:00 до 15:00 в районе Анапа — Джубга ожидается сильная жара до 35−37 градусов. Управление гражданской обороны и защиты населения обращается к жителям и гостям края быть осторожнее, следовать требованиям безопасности и без необходимости не находиться на открытых участках местности.