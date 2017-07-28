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13:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Грозовой фронт надвигается на Анапу

Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает о том, что купание в грозу строго запрещено.

По данным анапской метеостанции, сегодня, 28 июля, в период с 11:00 до 15:00 в районе Анапа — Джубга ожидается сильная жара до 35−37 градусов. Управление гражданской обороны и защиты населения обращается к жителям и гостям края быть осторожнее, следовать требованиям безопасности и без необходимости не находиться на открытых участках местности.

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