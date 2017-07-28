Нелегальный лагерь на Балтийской косе проверит прокуратура
Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту деятельности детского лагеря на Балтийской косе.
Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту деятельности детского лагеря на Балтийской косе.
По информации надзорных ведомств, лагерь не включён в региональный реестр, однако на его базе проживают порядка 30 детей. Об этом сообщает
В управлении Роспотребнадзора отметили, что условия размещения, медицинское сопровождение и питание в лагере не отвечают требованиям безопасности детей. В связи с этим к проверке подключены не только специалисты Роспотребнадзора, но Росздравнадзора.
По результатам комплексной проверки в отношении организаторов несанкционированного детского отдыха будут приняты соответствующие решения.