Нелегальный лагерь на Балтийской косе проверит прокуратура

По информации надзорных ведомств, лагерь не включён в региональный реестр, однако на его базе проживают порядка 30 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что условия размещения, медицинское сопровождение и питание в лагере не отвечают требованиям безопасности детей. В связи с этим к проверке подключены не только специалисты Роспотребнадзора, но Росздравнадзора.