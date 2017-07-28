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13:39 (мск), источник: Вести - Калининград

Нелегальный лагерь на Балтийской косе проверит прокуратура

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту деятельности детского лагеря на Балтийской косе.

Источник: РИА "Новости"

По информации надзорных ведомств, лагерь не включён в региональный реестр, однако на его базе проживают порядка 30 детей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что условия размещения, медицинское сопровождение и питание в лагере не отвечают требованиям безопасности детей. В связи с этим к проверке подключены не только специалисты Роспотребнадзора, но Росздравнадзора.

По результатам комплексной проверки в отношении организаторов несанкционированного детского отдыха будут приняты соответствующие решения.

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