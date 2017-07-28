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13:18 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новые автобусы вышли на социальные маршруты Нижнего Новгорода

За счет покупки новых 200 машин в 2017 году парк муниципальных автобусов обновится на 90%.

Пятьдесят новых ЛиАЗов вышли утром 28 июля на социальные маршруты Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, автобусы были приобретены и поставлены в мае, и после оформления всех необходимых документов, включая конкурс по выбору компании для оформления ОСАГО, они отправились в свои первые рейсы. Полсотни комфортных машин большой вместимости будут работать в двух автопарках на 12 маршрутах с высоким пассажиропотоком.

В день выхода новых автобусов третий автопарк МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» проверил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов. Руководители НПАТ показали ему ЛиАЗы, а водители продемонстрировали, как работают подъемники для людей с ограниченными возможностями. Ими могут пользоваться не только люди в инвалидных колясках, но и, например, мамы с детскими колясками, которым нужно куда-то доехать на общественном транспорте. Новые автобусы в таких количествах в автопарк не поступали уже больше десяти лет. Поговорив с водителями и кондукторами, Сергей Белов оплатил проезд и проехал несколько остановок в новом автобусе, побеседовав с жителями.

Мы продолжаем планомерную работу по обновлению подвижного состава и формированию системы общественного транспорта. Сейчас выпускаем на линию 50 новых муниципальных автобусов марки ЛиАЗ.
Сергей Белов

Отвечая на вопросы журналистов, глава администрации Нижнего Новгорода уточнил, что работа по обновлению городского автопарка продолжается. Уже пришли в город 100 больших автобусов, работающих на газомоторном топливе. Сейчас они проходят проверку и оформление всех необходимых документов, чтобы также выйти на городские социальные маршруты.

«Мы продолжаем планомерную работу по обновлению подвижного состава и формированию системы общественного транспорта. На маршруты по нерегулируемым тарифам постепенно выходят частники с новыми автобусами средней вместимости — с 15 июля в городе работают уже 40 таких автобусов. Сейчас выпускаем на линию 50 новых муниципальных автобусов марки ЛиАЗ. Еще 100 автобусов на газомоторном топливе проходят процедуру оформления. Также пришли десять новых “Векторов”, ждем еще 40. В итоге, за счет покупки новых 200 машин в 2017 году парк муниципальных автобусов обновится на 90%», — отметил Сергей Белов.

Новые автобусы будут работать на маршрутах №№ 45, 3, 65, 51, 69, 8, 10 автопарка № 1 и на маршрутах №№ 1, 2, 26, 62, 72 автопарка № 3 МП «НПАТ».

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